Tokushima Vortis remporte la victoire face à Sagan Tosu avec une victoire (3-0)

10/03/2021 à 08:00 CEST

Les Tokushima consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à Sagan tosu pendant le match joué dans le Stade de la sueur de Pocari ce dimanche. Les Tokushima Vortis Il est venu au match de bonne humeur après avoir remporté une victoire 0-1 contre le Vegalta Sendai. Du côté de l’équipe visiteuse, le Sagan tosu il a été battu 3-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le Guêpe de Fukuoka. Avec ce bon résultat, le Sagan tosu est septième à la fin du match, tandis que le Tokushima est seizième.

La première équipe à marquer a été l’équipe à domicile, qui a débuté à la Stade de la sueur de Pocari grâce au succès de Kakita à la 15e minute. Tokushima Vortis, ce qui a augmenté les différences mettant le 2-0 à travers un autre autant de Kakita, réalisant ainsi un doublé peu avant la fin, plus précisément à la minute 42, terminant ainsi la première mi-temps sur le score de 2-0.

En deuxième période est venu le but de l’équipe locale, qui a augmenté la distance sur le tableau d’affichage avec un but de Bakenga à 60 minutes, mettant fin à la confrontation avec un score de 3-0 à la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, le Tokushima de Ricardo Rodriguez soulagé Konishi, Ichimi, Fujita, Fujiwara et Cvetinovic pour Bakenga, Kakita, Iwao, Hamashita et Ishii, tandis que le technicien du Sagan tosu, Myung-hwi, a ordonné l’entrée de Shinya nakano, Dunga, Hwang seok-ho et Ryang Yong Gi fournir Edouard, Sakai, Iino et Koyamatsu.

L’arbitre du match a sorti trois cartons jaunes. Des deux équipes, Nishiya et Nishiya de l’équipe locale et Shirasaki L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec cette brillante performance, le Tokushima Vortis il monte à 29 points en J1 Ligue japonaise et se place à la seizième place du classement. Pour sa part, Sagan tosu reste avec 51 points avec lesquels il a affronté cette trente et unième journée.

Le lendemain, l’équipe de Ricardo Rodriguez affrontera contre Yokohama, Pendant ce temps, il Sagan tosu de Myung-Hwi lui fera face bellmar Shonan.

Fiche techniqueTokushima Vortis :Kamifukumoto, Ishii (Cvetinovic, min.81), Cacá, Diego, Kishimoto, Suzuki, Iwao (Fujita, min.81), Bakenga (Konishi, min.62), Nishiya, Hamashita (Fujiwara, min.81) et Kakita ( Ichimi, au moins 70)Sagan Tosu :Park Il-Gyu, Eduardo (Shinya Nakano, min.46), Ayumu Ohata, Shimakawa, Iino (Hwang Seok-Ho, min.71), Higuchi, Sento, Iwasaki, Shirasaki, Sakai (Dunga, min.71) et Koyamatsu (Ryang Yong-Gi, min.83)Stade:Stade de la sueur de PocariButs:Kakita (1-0, min. 15), Kakita (2-0, min. 42) et Bakenga (3-0, min. 60)