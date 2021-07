Tokyo 2020 amènera les fans dans les stades grâce à la technologie

in

17/07/2021 à 12:36 CEST

.

Les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 utiliseront la technologie pour « emmener » les spectateurs dans les stades au moyen de vidéos personnelles ou d’audios créés à partir d’enregistrements d’éditions précédentes, afin que les athlètes ressentent le soutien du public lors de leurs performances.

“Nous ne voulons pas que les athlètes se sentent seuls dans les stades”, a déclaré le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, lors d’une conférence de presse tenue ce samedi à l’occasion de la première journée de l’assemblée de la commission exécutive de l’agence, qui se concentrait sur le rendez-vous qui débutera le 23 juillet.

À cette fin, les organisateurs prévoient de projeter des vidéos réalisées par les fans sur les écrans des sites de compétition pour les encourager.

De cette façon, Bach espère “créer une compétition non seulement parmi les athlètes, mais aussi parmi les fans de leurs pays”..

Une autre ressource sera l’utilisation de pistes audio “immersives” créées à partir des voix et autres sons enregistrés lors des précédents Jeux olympiques, afin que les athlètes “se sentent dans un stade olympique et se sentent entourés de spectateurs et de supporters”, a-t-il déclaré.

Certains athlètes, dont le nombre sera limité “pour des raisons logistiques”, seront autorisés à se réunir en direct avec des amis, des familles et des supporters juste après avoir terminé leurs tests “d’avoir ce lien émotionnel et inspirant avec ceux qui leur sont proches”, a ajouté le plus haut représentant du CIO.

Ces initiatives s’ajoutent à d’autres précédemment annoncées par Tokyo 2020, notamment une application mobile pour suivre les compétitions et suivre numériquement l’événement, ou l’établissement à Tokyo de l’Agora dite olympique, où se dérouleront diverses activités liées au sport et à la culture.

Bach a annoncé ces projets avec les six jours restants jusqu’à l’ouverture des prochains Jeux de Tokyo, où les autorités locales ont décidé non seulement de se passer de spectateurs dans les stades, mais d’annuler toutes les zones pour les fans qui étaient prévues dans le quartier de la capitale ( où se concentrent la plupart des compétitions) en raison d’une augmentation des cas de covid-19.

Tokyo a enregistré 1410 nouvelles infections ce samedi, le quatrième jour consécutif au-dessus du millier et des chiffres qui n’ont pas été enregistrés depuis janvier, une tendance qui a suscité l’inquiétude des citoyens quant à la célébration de l’événement en pleine pandémie.