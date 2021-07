Tokyo 2020 confirme le premier résultat positif au covid-19 dans le village olympique

17/07/2021 à 7h31 CEST

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 a confirmé ce samedi la premier positif pour covid-19 parmi les résidents qui se trouvent dans le village olympique. Il s’agit d’un citoyen non japonais, membre de l’une des délégations olympiques étrangères actuellement présentes dans les installations, mais ce n’est pas un athlète, selon les données publiées par les organisateurs, qui n’offrent pas plus de détails pour des raisons de confidentialité.

Il s’agit du premier positif confirmé parmi les équipes qui se trouvent dans le complexe résidentiel situé sur l’une des îles artificielles de la baie de Tokyo et qui a été annoncé alors qu’il reste six jours avant la cérémonie d’ouverture de l’événement, en pleine résurgence. d’infections dans la région de la capitale japonaise. Les organisateurs compilent des informations sur les contacts étroits de la personne touchée, a indiqué son directeur exécutif, Toshiro Muto, interrogé ce samedi lors d’une conférence de presse sur la sécurité du village olympique. “Nous prenons des mesures fermes contre le covid, même au sein de la Villa. De plus, les athlètes doivent en principe subir des tests tous les jours et maintenant qu’il y a eu un positif, cette personne sera immédiatement isolée”, a déclaré Muto en résumant les mesures de prévention. mesures adoptées par l’organisation. Le directeur exécutif de Tokyo 2020 a déclaré qu’ils continueraient à prendre des mesures “afin que les athlètes puissent se sentir en sécurité au village”.

Jusqu’à présent en juillet, un total de 44 personnes liées aux Jeux, dont un athlète, ont été testées positives pour l’agent pathogène, selon les chiffres des organisateurs, mais c’est la première fois qu’une infection est détectée au sein de la résidence des sportifs du complexe. . Le premier positif parmi les athlètes étrangers détectés au Japon était celui d’un entraîneur de l’équipe olympique ougandaise à son arrivée dans le pays le 19 juin, suivi d’un autre positif plus tard d’un des athlètes, qui séjourne actuellement dans la municipalité d’Izumisano, dans l’ouest du pays.

Le positif dans le village olympique pourrait constituer Un autre facteur de suspicion chez les citoyens japonais quant à la sécurité de la célébration des Jeux, et l’on sait qu’un jour seulement après avoir appris qu’un athlète de la délégation africaine susmentionnée il s’est enfui de son hôtel avec l’intention de commencer une nouvelle vie au Japon.