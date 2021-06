Tokyo 2020 estime environ 7 positifs quotidiens dans covid-19 lors de l’événement

12/06/2021 à 10h44 CEST

.

Les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 estiment qu’il y aura environ sept points positifs au covid-19 quotidiennement parmi les personnes impliquées dans l’événement, selon le diffuseur public japonais NHK publié samedi.

L’estimation a été présentée lors d’une réunion avec des experts dans le cadre des travaux d’élaboration de mesures anticovid, tenue la veille, et a été préparée par le comité d’organisation et les autorités de Tokyo en fonction du nombre de personnes testées positives lors d’un test. menée en mai.

Le calcul suppose un scénario avec la participation d’environ 77 000 personnes, entre athlètes et autres types de personnel, bien qu’il n’envisage pas l’administration de vaccins entre eux, de sorte que les chiffres réels pourraient être inférieurs.

Dans le pire des cas, les organisateurs prévoient qu’il y aura un athlète et dix autres participants d’un autre genre hospitalisés par jour, et environ 57 personnes qui seraient invitées à se mettre en quarantaine.

Les organisateurs utiliseront les estimations pour essayer de mobiliser suffisamment de personnel médical pour répondre aux besoins pendant l’événement sans affecter les systèmes de santé locaux.

Tokyo 2020 estime qu’il aura besoin d’environ 230 médecins et 310 infirmières par jour, dont il a déjà pourvu respectivement 90 % et 80 % des postes, selon les chiffres les plus récents.

Le Comité International Olympique (CIO) s’attend à ce que plus de 80% des habitants du village olympique arrivent au Japon vaccinés et le pays a déjà commencé à vacciner ses athlètes, entraîneurs et autres personnels impliqués dans les Jeux, tout en délibérant sur l’opportunité de vacciner le Japon. ses quelque 70 000 bénévoles et journalistes locaux.

Les calculs ne tiennent pas compte des téléspectateurs potentiels.

Tokyo 2020 a déjà annoncé qu’il n’y aurait pas de fans de l’extérieur du pays, mais il continue de débattre de la présence d’un public national et du montant, le cas échéant. Le comité prévoit de faire une annonce à ce sujet avant la fin juin.

Selon les dernières estimations de l’organisation, environ 42% des billets initialement disponibles ont été vendus, dont le nombre total n’a pas été communiqué.