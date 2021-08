Tokyo 2020 – Jeux Olympiques / Un modèle : Hendriks, le cerveau qui n’a pas pu retenir l’Espagne, entraîne les Pays-Bas

Un dénominateur commun réunit huit des 10 premières passes du tableau des médailles Tokyo 2020 : ce sont les pays qui ont le plus de poids politique, économique et militaire – de nombreux médaillés le sont – de la planète. Et le tout, avec une population de plus de 60 millions d’habitants. Les exceptions sont l’Australie – soutenue par une natation dévastatrice (21 médailles sur 46) – et les Pays-Bas, septièmes avec seulement 17,2 millions d’habitants, qui ont dépassé de onze médailles, jusqu’à 36, son toit historique de Sydney.

Derrière la montée du pays des tulipes se cache Maurits Hendriks, l’ancien entraîneur de l’équipe masculine de hockey avec laquelle, en deux cycles olympiques, il a obtenu une quatrième et la médaille d’argent. « J’avais prévu de continuer en Espagne. Avec le hockey, nous n’avions remporté que l’argent et nous avions le défi de l’or. Mais l’offre est venue du Comité olympique des Pays-Bas et ils m’ont proposé le poste de directeur général et responsable technique de haute performance. pour la préparation olympique pour l’hiver comme pour l’été », explique-t-il.

La première chose qu’Hendriks a faite a été de commander une étude sur l’endroit où se trouvait son pays. en termes olympiques et quelle était l’ambition qui était exigée. Un plan a été établi pour entrer dans le top 10. Ce devait être un plan qui couvrait de nombreuses fédérations. Cela ne valait pas seulement les sept qui contribuaient traditionnellement au tableau des médailles – cyclisme, natation, voile, athlétisme, aviron, judo et équitation – en plus de leurs puissantes équipes de hockey. Ils voulaient inclure plus de sports. “Mais nous avons été clairs là-dessus : l’adhésion n’était pas un droit. Ce n’est que si une fédération avait détecté des talents, de bons entraîneurs et une organisation stable, pas que des techniciens étaient changés tous les deux par trois, qu’ils entreraient dans le programme.”

Un « plan d’entreprise »

L’homme qui a révolutionné le hockey espagnol résume bien ce qu’ils proposaient : « C’était un business plan pour chaque Fédération.

Le deuxième point était de mettre en place un système de centres de haute performance“Semblable aux Espagnols, mais cela pour l’athlète allait au-delà de l’entraînement. L’entraînement leur a été inculqué pour se préparer à la vie, non seulement en tant qu’athlète, mais aussi en tant qu’être humain.”

Londres 2012 dégageait déjà des sensations, en plus de quatre médailles de plus qu’à Pékin. “Et la prise de conscience de certains sports qui n’avaient pas de performance, mais qu’on voyait qu’ils commençaient à bien fonctionner et qu’ils continuaient à se soutenir mutuellement.” La Fédération et le noyau d’experts dirigé par Hendriks, quelque 250 (formateurs, kinés, nutritionnistes, biomécaniques, analystes vidéo…) ont établi une sorte d’alliance malgré leur caractère autonome. “Mais nous mettons l’argent et nous décidons aussi.” Et, surtout, ils ont commencé à travailler à tous les niveaux. “C’est vrai que les distances aux Pays-Bas aident. La gymnastique partage des connaissances avec le snowboard, le cyclisme et l’aviron… des spécialités qui ont beaucoup en commun. Mon rêve non réalisé en Espagne était de ne pas avoir eu plus à voir avec le basket-ball, le handball.”

Un système de données unique

La transversalité et la numérisation vont de pair. « Il existe un système national unique de Big Data pour le sport, de l’analyse vidéo aux performances physiologiques ou médicales, afin que tous ceux qui participent à notre programme aient accès à ces connaissances. Ils entrent et sortent des données. Nous pouvons faire la comparaison entre les sports et et et profitent aux autres ».

Dans ce travail, en plus de s’appuyer sur d’anciens athlètes champions du monde, ils sont allés à des personnalités clés en particulier dans d’autres pays. Ils ont déjà des Australiens, des Britanniques, des Allemands… “Je ne regarde pas la nationalité, mais les performances”, précise Hendriks. Cela donne un exemple de cyclisme sur piste. “Nous avons embauché l’un des techniciens britanniques.” A Tokyo, ils ont partagé la suprématie avec ce pays (trois médailles d’or) alors que le bilan particulier à Rio était de 6-1 contre eux.

Dans un premier filtre pour aller aux Jeux très sévères “Si vous n’êtes pas dans le top 8 mondial, vous n’y allez pas”, il y a un point intéressant dans la base. “No somos de ideas fijas. No somos de que los campeones se forjan desde la cuna. Es ms, la estadstica dice lo contrario. Es mejor que tengan una diversidad en el desarrollo fsico y biomecnico”, dice Hendriks, que tras Pekn 2022 dejar la charge. Et sois libre.

Environ 80-90 millions en préparation

L’investissement dans la haute performance olympique n’est pas un montant exorbitant. “Notre budget est d’environ 60 millions et ensuite chaque fédération contribue les 30 pour cent restants. Au total, ce sera environ 80 90 millions”, selon Hendriks.

Il surveille également les sports d’hiver. Dans leur cycle (Sotchi et Pyeonchang) ils ont ajouté 44 médailles, les mêmes que dans les six précédents. “Et d’ici 2022, nous verrons des progrès dans de nouveaux sports, même si nous n’avons pas de montagnes et que ce n’est pas un pays où il gèle beaucoup.”