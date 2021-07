Tokyo 2020 | La Corée

Bonne nuit, amis et amis de Mundo Deportivo ! Bienvenue dans le suivi en direct de la troisième journée de compétition des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

La délégation espagnole a aujourd’hui pas mal de points focaux. Les équipes féminines et masculines de basket-ball font leurs débuts dans le tournoi, Mireia Belmonte revient à l’action avec la série de 1500 mètres nage libre, et les équipes féminines de water-polo et de hockey sur gazon et l’équipe masculine de handball disputeront leur deuxième match à Tokyo 2020.