Tokyo 2020 – Les États-Unis entrent en finale de basket-ball féminin sans s’inquiéter

08/06/2021 à 10:09 CEST

Les États-Unis sont déjà en finale olympique et les Américains cherchent un rival pour les déranger, ce que la Serbie n’a pas réussi à faire. Champion d’Europe en exercice, dans les 40 minutes de la demi-finale olympique, une rencontre sans histoire (79-59) à l’issue de laquelle ‘Team USA’ se battra pour sa septième médaille d’or consécutive.

Avec bien moins de difficultés que celles posées par la France ou le Nigeria en phase de poules, les Américains se sont qualifiés pour la finale comme ils l’ont toujours fait depuis Atlanta 1996. Ils n’ont qu’à gagner, contre la France ou contre le Japon, pour continuer à accroître leur domination. Ce serait, dans ce cas, la cinquième médaille d’or pour Sue Bird et Diana Taurasi, à sûrement ses derniers Jeux Olympiques.

Dominant sans discussion la demi-finale 25-12 du premier quart avec une défense qui a obligé les Balkans à chercher le tir extérieur sans succès (ils n’ont marqué que 4 triplés sur 19, 21%) et répartissant les minutes entre leurs joueurs, les Nord-Américains ont atteint le duel pour l’or, avec Brittney Griner imposant sa loi dans la peinture (15 points et 12 rebonds) et 14 points de Chelsea Gray.

Les Américains ont mis la voie directe vers la finale par la défense. Ils ont tari l’attaque du champion d’Europe et se sont comportés en attaque comme s’ils étaient dans leur salon. Après un triplé de Bird (15-6, min. 6) Marina Maljkovic a rappelé le sien sur le banc, mais la suite a été presque pire : une succession de défaites et de contre-attaques avec Breanna Stewart en fuite pour un 25-12 en clôture de le premier partiel qui a mis les choses au clair.

Les Balkans ont resserré leur défense et ont commencé à chanter en attaque, mais leurs options n’étaient que de jouer ouvert et de chercher le tir extérieur, car à l’intérieur des tours américaines ne laissaient pratiquement pas le choix (30-21, min 17). Le duel a donné un sentiment grandissant d’être déterminé avec 41-23 à la mi-temps.

Ce qui pouvait sembler une sensation au début du troisième quart est devenu une évidence : les Américains ont commencé à écraser, défendre avec une efficacité absolue et marquer avec une facilité totale avec une entrée partielle 6-0 pour doubler le score aux Balkans (47-23, min. 22).

Seulement à une époque où Wilson et Griner se reposaient La centre serbe Tina Krajisnik a profité de l’occasion pour s’imposer dans la peinture. Son audace a stimulé ses coéquipiers, qui ont déposé jusqu’en 53-39 à une minute de la fin. Stewart et Gray ont ramené le match à 58-39 pour le quatrième quart.

L’entraîneur américain Dawn Staley a renvoyé Griner sur le terrain pour éviter toute illusion balkanique, mais Maljkovic a rejoint l’entité rivale qui n’a pas eu son heure: jusqu’à trois rebonds offensifs – quelque chose de presque invraisemblable contre les Américains – gaspillés dans le même jeu qu’ils étaient les meilleurs thermomètre. Chelsea Gray en a profité pour faire le chemin et la différence de 25 est revenue (66-39, min. 33).

Avec des procès-verbaux pour le moins habituels, la réunion s’est terminée. Les Etats-Unis attendent leur rival, qui sera la France ou le Japon, deux équipes avec lesquelles elles coïncidaient déjà dans le groupe, pour la lutte pour ce qui serait leur neuvième médaille d’or, la septième consécutive par une nation intraitable dans le tournoi olympique féminin, qui n’a plus perdu depuis Barcelone 1992. Y a-t-il quelqu’un à Tokyo 2020 prêt à menacer les femmes américaines?

-Fiche technique:79 – États-Unis (25 + 16 + 17 + 21) : Bird (8), Taurasi, Stewart (12), Wilson (9), Griner (15) -quintette d’ouverture-, Atkins (4), Charles (6), Gray (14), Diggins, Fowles (2), Loyd ( 4) et Collier (5).

59 – Serbie (12 + 11 + 16 + 20) : Dabovic, Crvendakic (2), Vasic (4), Brooks (5), Krajisnik (6) -les cinq de départ-, Butulija (8), Cado (6), Dugalic (4), Anderson (15), Jovanovic, Stankovic et Skoric (9).

Arbitres: Antonio Conde (ESP), Jung Yu (TPE) et Andreia Silva (BRA). Eliminée par cinq fautes personnelles, la joueuse serbe Dragana Stankovic (min 37).

Incidents: Première demi-finale du tournoi de basket féminin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, disputée à la Saitama Super Arena, sans public en raison des mesures sanitaires contre la pandémie de coronavirus.