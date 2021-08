Tokyo 2020 – Les « Medal Races » à la voile reportées à mardi

in

08/02/2021

Le à 08:45 CEST

.

Le manque de vent à Enoshima, sede de la vela en Tokio 2020, ha demorado el inicio este lunes de la ‘Medal Race’ (regata por las medallas) en la clase 49er.FX, como también lo hizo con las dos últimas mangas de la serie previa de los 470 masculin et féminin.

Le comité de régate a décidé de reporter ces tests du programme de cette journée, qui comprend également la Medal Race de classe 49er.

Dans 49er.FX, les Néerlandais sont les premiers Annemiek Bekkering et Annette Duetz avec 70 points, ex aequo avec la seconde, les Brésiliennes Martine Grael et Kahena Kunze, qui avaient déjà remporté l’or de cette classe à Rio 2016.

Les troisièmes sont les Allemandes Tina Lutz et Susann Beucke (73) et le quatrième l’espagnol Tamara Echegoyen et Paula Barceló (77).

D’abord dans le 49er. Les Néo-Zélandais Peter Burling et Blair Tuke (52 points) sont placés, deuxième britannique Dylan Fletcher et Stuart Bithell (56), lcomme les Espagnols Diego Botín et Iago López-Marra, troisièmes.

En quatrième position se trouvent les Allemands Erik Heil et Thomas Ploessel (66).