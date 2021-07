Tokyo 2020 – L’Espagne répond à la demande accrue du Canada

26/07/2021

Le à 14:51 CEST

.

L’équipe féminine de water-polo, après avoir débuté sa participation à Tokyo 2020 avec la victoire historique sur l’Afrique du Sud (29-4), a su répondre à la demande que se posait le Canada et a ajouté, même avec des difficultés notables, sa deuxième victoire aux Jeux (14-10).

L’ensemble des Miki Oie a dû “mâcher” le match. C’était très différent des débuts contre les Sud-Africains. C’est des Jeux et le tournoi a vraiment commencé ce lundi. L’équipe nord-américaine lui a posé de nombreux problèmes jusqu’à ce qu’il puisse enfin se détacher au début de la quatrième et dernière période.

Le rythme lent, avec de longues possessions, et les alternatives en défense évoquées par l’entraîneur du Canada, David Paradelo, même en plaçant un joueur sous des bâtons à côté du gardien de but Claire Wright, a rendu difficile l’attaque de l’équipe espagnole, mais l’actuel champion d’Europe et vice-champion du monde a fini par bien interpréter le jeu et remporter la victoire.

Les Canadiens ont surpris au départ avec un 0-2 après des buts de Elyse Lemay-LavoiHé Monika oeuf. C’était un avertissement que le match n’allait pas être une promenade. L’Espagne a répondu grâce au succès dans les supériorités. Bea ortiz Oui Maica Garcia, le seul joueur à ne pas avoir marqué contre l’Afrique du Sud, a rétabli l’équilibre du score.

Bien que le Canada ait repris le commandement grâce à Noël de Kyra (2-3), Judith Forca Oui Bea ortiz -artillerie maximale dans ce match- a clôturé le premier set pour permettre à l’Espagne de prendre l’initiative (4-3), mais le résultat a continué à être beaucoup plus serré qu’ils ne le souhaitaient Miki Oie et ses filles. Même Anna Espar raté un penalty.

Le 6-5 à la mi-temps était à l’image de ce qu’il en coûtait à l’Espagne qui, sans briller, a utilisé son plus grand potentiel pour finir par creuser l’écart en fin de troisième quart et en début de quatrième avec deux buts de Roser Tarragó et un plus tard de Maica García (11-7).

L’Espagne avait enfin remis le triomphe sur les rails. Pas même deux buts de suite des Canadiens (11-9) pourraient le mettre en péril. Bea ortiz, avec un peu de fortune, et Tarragone ils ont évité que la dernière minute puisse être atteinte avec une certaine incertitude.

Le prochain examen pour l’équipe de Miki Oie Ce sera mercredi à 12h50 contre les Pays-Bas, qui ont fait leurs débuts ce jour-là à Tokyo avec une défaite contre l’Australie, qui partage la tête du groupe A avec l’Espagne avec deux victoires. La demande continue d’augmenter.

– Fiche technique:

14 – Espagne : Laura Ester, Anna Espar (2), Bea Ortiz (4), Clara Espar, Pili Peña, Roser Tarragó (3), Paula Leiton (2) -équipe de départ-, Bach, Forca (1), Maica García (2), Irene González et Elena Ruiz.

10 – Canada : Claire Wright, Emma Wright, Eggens (1), Lemay-Lavoie (3), Christmas (2), Paul, La Roche (2) -équipe de départ-, McKee, Crevier (1), McKelvey (1) , Sohi et Bekhazi.

Partiels : 4-3, 2-2, 3-2 et 5-3

Arbitres : Georgios Stavridis (GRE) et Nenad Peris (CRO).

Incidents : Match de la deuxième journée du groupe A du tournoi de water-polo féminin disputé dans la piscine du Centre Tatsumi.