Tokyo 2020 montre son village olympique adapté et isolé pour éviter la contagion

20/06/2021 à 14:19 CEST

.

Les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont montré aujourd’hui l’intérieur du village olympique où les athlètes séjourneront pendant l’événement sportif, des installations adaptées sous tous ses aspects pour éviter la contagion du covid-19.

La Villa sera la résidence des athlètes et du personnel technique pendant la compétition et le lieu où ils passeront la plupart de leur temps avec les espaces d’entraînement et de compétition, puisqu’il leur est interdit de quitter ces installations pour se déplacer librement dans la capitale. ou d’autres régions du pays.

Situés sur une île artificielle de la baie de Tokyo surplombant la métropole, ces Les installations de 44 hectares compteront 18 000 lits pour les olympiens et 8 000 autres pour les paralympiens, comme l’ont expliqué les organisateurs lors de leur présentation aux médias.

Aujourd’hui, nous inaugurons notre village olympique et paralympique ! 🇯🇵🌇 #Tokyo2020 pic.twitter.com/M5ardXILf0 – #Tokio2020 en espagnol (@ Tokyo2020es) 20 juin 2021

CHAMBRES ET SALLES À MANGER ADAPTÉES

Les athlètes resteront dans blocs d’appartements construits spécialement pour l’occasion et similaire à d’autres complexes résidentiels de grande envergure qui ont proliféré ces dernières années dans cette nouvelle partie de Tokyo.

Ils seront répartis en quelque 3 800 logements simples ou doubles, spécialement équipés en « accessibilité universelle » (adaptés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite), et dans le cas des grandes équipes olympiques, ils pourraient occuper des étages voire des bâtiments entiers.

Les athlètes, à qui il est recommandé de maintenir une distance interpersonnelle d’au moins un mètre et de « minimiser » les contacts sociaux, disposeront de deux salles à manger dans le village olympique qui seront les seuls endroits où ils pourront recevoir des services de restauration pendant leur séjour, car ils est interdit de sortir dans les établissements locaux.

Le plus grand d’entre eux aura un grande variété de plats -jusqu’à 700 menus en rotation- et avec une offre de nourriture végétarienne, adaptée aux coeliaques ou “halal”, tandis que les plus petits auront exclusivement des spécialités japonaises traditionnelles comme l’okonomiyaki (sorte d’omelette), les sushis ou les yakitori (brochettes).

Chaque siège aux tables communes de la salle à manger aura des écrans de séparation transparents pour empêcher la propagation des gouttelettes de salive en mangeant, l’une des rares fois où les athlètes ne devraient pas porter le masque obligatoire.

PROTOCOLE COVID

En plus d’un clinique pour répondre aux besoins médicaux généraux des athlètes, le village olympique dispose d’un centre spécial où doivent se rendre les athlètes testés positifs pour COVID-19 lors des tests de salive quotidiens obligatoires.

Dans ce centre des tests PCR nasopharyngés seront effectués pour confirmer les infections des sportifs, qui doivent attendre les résultats dans des chambres d’isolement aménagées à cet effet.

Si le PCR teste un nouveau positif, le patient sera envoyé dans l’une des installations de quarantaine (principalement des hôtels) désignées à cet effet en dehors du village olympique, ou transféré dans un hôpital en cas de symptômes modérés ou sévères.

Le centre de la Villa disposera également d’une équipe spécialisée dans la localisation des personnes ayant eu des contacts étroits avec les personnes infectées, qui seront également testées et placées en isolement temporaire.

L’un des responsables des services médicaux de Tokyo 2020, Tetsuya Miyamoto, a souligné que l’un des plus grands défis auxquels ces établissements sont confrontés est “de pouvoir faire face à des situations dans lesquelles il peut y avoir de nombreuses infections en raison de la forte circulation des personnes” la Villa , dans des déclarations aux médias.

LOISIRS LIMITÉS

Les résidents de la villa auront également un Immense salle de sport équipée de plus de 600 machines d’entraînement, à l’intérieur duquel un masque doit également être porté et où des écrans de séparation seront installés entre chaque appareil.

Pendant leur temps libre, ils peuvent sortir dans divers espaces verts intégrés à la Villa, rendez-vous dans un espace de loisirs avec des consoles vidéo, des tables de ping-pong ou des appareils de réalité virtuelle ; ou visiter une place où ils disposeront de divers commerces et services, mais en aucun cas ils ne pourront sortir seuls des installations olympiques.

Lorsqu’ils se rendent aux installations d’entraînement ou aux sites de compétition, les participants aux Jeux auront un système spécialisé de taxis et de buscar ils ne sont pas autorisés à prendre les transports en commun.

En plus de subir des tests de coronavirus quotidiens, Les athlètes doivent se conformer à une liste large et détaillée de mesures pour prévenir d’éventuelles infections pendant leur séjour au Japon, et en cas de non-respect, ils s’exposent à des sanctions pouvant inclure la disqualification des Jeux pour les infractions les plus graves.