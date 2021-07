Tokyo 2020 – Muguruza et Badosa se qualifient pour les quarts de finale et Sorribes est éliminé

27/07/2021

Le à 10:45 CEST

.

L’Espagnol Garbiñe Muguruza, septième tête de série du tournoi olympique de tennis, s’est qualifié ce mardi pour les quarts de finale en battant la Belge Alison van Uytvanck 6-4 et 6-1, quelques minutes après l’élimination du grand espoir japonais, Naomi Osaka. De son côté, Paula Badosa a suivi le même chemin ce mardi avec une nette victoire 6-2, 6-3 sur l’Argentine. Nadia Podoroska. Ce fut le match le plus confortable pour Badosa depuis son arrivée à Tokyo, où elle a éliminé la Française Kristina Mladenovic au premier tour et en trois sets et au second la Polonaise Iga Swiatek, sixième tête de série, par 6-3 et 7-6.

MUGURUZA, UN CYCLONE

Devant Van Uytvanck, numéro 59 mondial, qui venait d’éliminer la Tchèque Petra Kvitova, l’Espagnole a commencé à faire de même, avec des coups durs dirigés de part et d’autre de la ligne de fond, que le Belge n’a pas pu contrer.

Avec un partiel de 3-0 pour les Espagnols le jeu a dû être interrompu à cause du vent et de la pluie apportés par le typhon Nepartak.

Une heure et 40 minutes plus tard, le jeu a repris et Garbiñe a eu du mal à entrer dans le match. De 3-0 en sa faveur il est passé à 3-3 et 4-4, avant de récupérer la touche à inscrivez-vous la manche pour 6-4.

Dans la seconde, Muguruza a réalisé un « break » lors du quatrième match (3-1), son rival perdait confiance et le match s’est terminé rapidement avec un pointage de 6-1.

Les Espagnols affronteront le vainqueur du match entre les Croates en quarts de finale Donna vekic et le kazaja Hélène Rybakina.

SORRIBES DIT AU REVOIR

L’Espagnole Sara Sorribes, protagoniste du premier grosse surprise du tournoi olympique de tennis en laissant de côté la numéro un, l’Australienne Ashleigh Barty, a été éliminée mardi en huitièmes de finale contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova. Le numéro 18 au classement mondial a dominé Sorribes tout au long du match et a gagné 6-1 et 6-3 en un peu plus d’une heure et demie