Tokyo 2020 – Quand les Espagnols concourent-ils ce 1er août et quelles sont les options de médailles ?

31/07/2021 à 22:14 CEST

Nouveau jour de la Jeux olympiques de Tokyo 2020 aujourd’hui dimanche 1er août, le neuvième depuis le début des Jeux olympiques. L’Espagne a déjà cinq médailles au vestiaire olympique. Les deux derniers, l’or au tir d’Alberto Fernández et Fátima Gálvez et le bronze de Pablo Carreño au tennis.

Ce dimanche, le rôle principal sera dans les dernières régates de voile et cela peut laisser, en l’absence de la « Medal Race », trois ou quatre médailles face à la délégation espagnole. La performance de Ray Zapata au sol, la finale du triple saut avec Ana Peleteiro et la dernière journée de la phase de groupes en basket-ball et handball masculin – en plus du match de quart de finale de hockey sur gazon contre l’Espagne – marqueront également une grande partie de l’intérêt de la journée.

HORAIRES ESPAGNOLS TOKYO 2020 AUJOURD’HUI 1 AOT

7:52 0:52 Individuel Golf Dernier tour Jorge Campillo

8:25 1:25 Golf Individuel Dernier tour Adri Arnaus

8:42 1:42 Équitation Compétition Complète Cross country Francisco Gaviño

9:10 2:10 Athlétisme Lancer du marteau Qualification A Laura Redondo

9:50 2:50 Athlétisme Saut en longueur Qualification Fatima Diame

10:00 3:00 Basketball féminin Phase de groupes Canada-Espagne

10:10 3:10 Athlétisme 3000 obstacles Demi-finales Carolina Robles

11:25 4:25 Athlétisme 400 mètres Série Óscar Husillos

12:05 5:05 Voile 470 Régates 7 et 8 Silvia Mas Patricia Cantero

12:05 5:05 Nacra Sailing 17 Régates 10, 11 et 12 Tara Pacheco Florian Trittel

12:15 5:15 Voile 470 Régates 7 et 8 Jordi Xammar Nicolás Rodríguez

14:05 7:05 Finn Sailing Regattas 9 et 10 Joan Cardona

14h15 7h15 Handball masculin Phase de groupes Espagne-Argentine

17:00 10:00 Gymnastique artistique Finale Sol Ray Zapata

17:20 10:20 Basketball Hommes Phase de groupes Espagne-Slovénie

18:30 11:30 Hockey Hommes Belgique-Espagne Quarts

20:15 13:15 Athlétisme Triple saut Finale Ana Peleteiro

20:35 13:35 Athlétisme 800 mètres Demi-finales Adrián Ben