Tokyo 2020 – Quintero décroche l’argent en kata !

06.08.2021 à 13:43 CEST

Le combattant espagnol de karaté Damián Quintero a remporté l’argent au kata masculin se terminant ce vendredi aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, après avoir perdu en finale face aux Japonais Ryo Kiyuna, numéro 3 mondial, au Nippon Budokan.

Quintero, numéro 1 mondial, a fait sa performance en premier. Son kata choisi, Suparinpei, et Kiyuna Il a répondu avec un Ohan Dai, que les juges ont le plus apprécié.

C’est le gâteau du treizième médaille de la délégation espagnole au Japon, et le deuxième de l’histoire dans cette discipline en Espagne, après l’autre médaille d’or remportée par Sandra Sánchez la veille. Domination totale des Espagnols dans la première du kata dans certains jeux olympiques, mettant en évidence l’obtention des métaux les plus importants dans les catégories masculine et féminine.

La médaille d’argent de Quinterio est la cinquième en Espagne à Tokyo 2020.