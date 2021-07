Tokyo 2020 utilisera 12K, la réalité augmentée ou plusieurs flux

in

01/07/2021 à 6h05 CEST

. / Tokyo

Les organisateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo ont annoncé jeudi qu’ils utiliseraient Technologie 5G pour diffuser en 12K, en direct à partir de plusieurs endroits ou utiliser la réalité augmentée (AR) dans trois des compétitions. Les spectateurs des disciplines de la voile, du golf et de la natation apprécieront les événements “d’une manière inimaginable”, a déclaré l’organisation, qui déploiera le réseau 5G en collaboration avec ses sponsors du secteur des télécommunications Intel et NTT.

Le public assistant aux essais de voile au siège d’Enoshima (sud-ouest de Tokyo) pourra suivre la compétition à travers un écran de 50 mètres de long installé sur un bateau devant le port, qui diffusera en résolution 12K, comme si la course se déroulait devant eux et non au loin. Traditionnellement, les spectateurs regardent les compétitions de cette discipline depuis le quai à l’aide de jumelles. Une diffusion similaire aura lieu dans le centre de presse installé au Tokyo Big Sight Convention Center.

Quant aux compétitions de natation qui se dérouleront au Tokyo Aquatic Center, l’organisation distribuera à certains spectateurs appareils avec technologie de réalité augmentée (AR) qui affichera des informations en temps réel pendant les courses.

Pour la discipline du golf, qui sera basée au Kasumigaseki Country Club de Saitama (nord de Tokyo), les organisateurs déploieront un système de streaming vidéo simultané de différents points du terrain. Les spectateurs qui assisteront au match auront la possibilité de sélectionner individuellement parmi plusieurs vidéos en direct de différents endroits grâce à des appareils disponibles à la location sur place.