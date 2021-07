Tokyo 2020 – Valverde : “La course va être très dure, il ne faudra pas attaquer”

22/07/2021

Le à 16h29 CEST

.

Le leader de l’équipe espagnole de cyclisme sur route aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Alejandro Valverde, a estimé que le parcours de 234 kilomètres sur lequel ils s’affronteront samedi 24, ainsi que l’humidité et la chaleur japonaise, provoqueront une course “très dure” dans laquelle “il ne sera pas nécessaire d’attaquer” pour écarter des rivaux, puisque il sera décidé « par élimination ».

“Je pense que c’est une course qui ne sera pas nécessaire pour attaquer, ce sera par élimination, nous avons vu le parcours, avec la chaleur et l’humidité ce sera très dur”, a-t-il expliqué. Valverde lors d’une conférence de presse à Tokyo, deux jours avant de disputer ce qui sera ses cinquièmes Jeux Olympiques.

Le coureur murcien, champion du monde en 2018 et avec la douzième place à Pékin 2008 – lorsque son coéquipier Samuel Sánchez a gagné – comme meilleur résultat aux Jeux, a reconnu que vivre sa cinquième épreuve olympique est “un honneur” et il le vit “comme un cadeau”.

L’itinéraire de 234 kilomètres entre le parc Musashinonomori de Tokyo et les contreforts du mont Fuji, avec cinq ascensions et le col de Mikuni (10 kilomètres et des rampes comprises entre 10 % et 15 %) place le cycliste murcien devant l’un des itinéraires olympiens qui peuvent correspondent le mieux à vos caractéristiques.

« On en a déjà eu des durs, comme celui de Pékin où il a gagné SamuelParallèlement à cela, c’est le prochain plus difficile », a analysé Valverde, qui considérait le Mikuni comme un port « très exigeant », une ascension que son partenaire Ion Izagirre Il a reconnu que cela lui rappelle le Mortirolo italien, bien que celui-ci soit plus long.

Concernant la stratégie, Valverde Il pensait que l’idéal serait d’avoir “un partenaire dans la coupe d’avance” pour avoir “plus de tranquillité d’esprit”, dans une course dans laquelle, ayant des sélections de 5 coureurs maximum – pas tous, certains ont moins de cyclistes – est “assez difficile” que l’on puisse prendre le commandement.

Le coureur murcien a également évoqué les conditions environnementales attendues samedi, avec plus de 30 degrés et une humidité supérieure à 70%, quelque chose qu’il préfère “au froid et à la pluie” mais sur ce qu’il a rappelé, ils devront “être attentifs à l’hydratation, bien manger et ne pas perdre la face dans la course”.

“DE LA TOURNÉE JE VIENS BIEN”

Valverde Il a assuré que son transfert à Tokyo s’était “plutôt bien passé”, qu’ils avaient déjà pu reconnaître la dernière montée et assuré qu’il allait bien après avoir terminé le Tour de France, même s’il reste à voir si l’effort du ‘ La Grande Boucle’ peut l’affecter.

“Du Tour, je viens bien. Pour moi, le plus difficile est de savoir si avec ces quatre jours nous avons eu le temps de nous adapter, mais presque tous ceux qui viennent du Tour viennent de même, et les rivaux sont très forts, beaucoup d’entre eux viennent du Tour et ont fait preuve d’un grand état de forme”, a-t-il ajouté.

Votre partenaire Ion Izagirre, qui sera également le représentant espagnol au contre-la-montre du mercredi 28, a estimé qu’une des clés sera “de ne pas perdre la face à la course” pour que le Murcien ait des options. “Ensuite, il y a le Bala, qui sauve toujours le bulletin de vote et dans un petit groupe peut bien gagner”, a-t-il ajouté.

Dans tous les cas, le coureur de Gipuzkoan a assuré que n’importe quel membre de l’équipe pourrait décider s’il a l’opportunité de se battre pour une médaille.

“Oui, c’est clair, au final il faut prendre des décisions et une chose c’est ce qui se dit et une autre où la carrière vous mène, c’est là qu’elle le veut. C’est important tant qu’il y a des fuites on est attentif”, a-t-il déclaré. mentionné Izagirre, membre d’une sélection complétée par son frère Gorka Izagirre, Omar Fraile Oui Jésus Herrada.

SURVEILLER LA BELGIQUE ET L’ITALIE

Le sélecteur Pascual Momparler Il l’a souligné comme un élément clé pour surveiller les équipes belge et italienne. “Nous devons être avec eux”, a-t-il souligné, rappelant que ces coureurs -sauf Gorka Izagirre– ils étaient déjà dans l’équipe qui a aidé Valverde remporter la Coupe du monde à Innsbruck (Autriche) en 2018.

“C’est l’équipe d’Innsbruck, une équipe super sympa qui sait courir sans bandeau, et ils savent que si ces sélections partent, nous sommes morts, nous devons tirer, les attraper ou sinon battre en retraite. Nous savons où nous devons être pour ne pas échouer et ne pas perdre la face à la course sera le plus important », a-t-il résumé.

Parmi les autres favoris, Mamanparler il a cité le slovène Tadej pogacar, au belge Remco Evenepoel, au néerlandais Bauke mollema ou le colombien Rigoberto Uran, mais a insisté sur le fait que “le principal rival est la race”

Le président du Comité olympique espagnol (COE), Alexandre Blanc, a souhaité bonne chance aux coureurs, a salué l’effort de Valverde d’avoir participé à ces Jeux et a rappelé le succès de Pékin 2008 avec la médaille d’or de Samuel Sanchez.

“A cette époque, le cyclisme était considéré comme un sport individuel, et lorsque les Jeux sont passés, Samu Il a envoyé une lettre disant qu’il avait gagné parce que l’équipe l’avait fait gagner, et je l’ai cloué”, s’est-il souvenu. Blanc, qui a souligné que “la force est l’équipe et le cyclisme est toujours une équipe”.