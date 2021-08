Tokyo accueille les Jeux Paralympiques les plus mondiaux de son histoire

23/08/2021 à 10h50 CEST

Un an plus tard que prévu, La flamme du mouvement paralympique illuminera le ciel de Tokyo pendant treize jours (24 août 5 septembre) pour célébrer des Jeux très spéciaux qui ont un protocole de sécurité strict et qui auront le plus grand impact mondial de son histoire atteignant tous les coins du monde, y compris pour la première fois 49 pays d’Afrique subsaharienne.

Le 7 septembre 2013, la 125e Assemblée générale du Comité international olympique (CIO) a désigné Tokyo comme site des Jeux olympiques et paralympiques de 2020. La date initiale n’a pas pu être respectée car les Jeux ont été reportés, mais la ville du Japon finira par célébrer pour la deuxième fois le grand festival international du sport pour personnes handicapées 57 ans plus tard.

En 1964, 378 athlètes handicapés de 21 pays ont concouru dans neuf sports. Désormais, pour ces Jeux, la présence de 4 400 athlètes (2 318 hommes, 1 782 femmes et 300 places mixtes) atteints de handicaps physiques, intellectuels, visuels ou de paralysie cérébrale est arrivée de 160 pays.

Ceux qui ne seront pas à Tokyo sont les athlètes russes sous le drapeau de leur pays. En raison de la sanction de deux ans du Tribunal arbitral du sport, qui a divisé par deux les quatre places par l’Agence mondiale antidopage (AMA), les athlètes et les membres de l’équipe russe utiliseront « RPC » comme acronyme, même pour le ordre de marche de la cérémonie d’ouverture.

Cet emblème peut être utilisé sur les uniformes, les équipes, les objets personnels, les sites Web et d’autres domaines liés aux Jeux. L’emblème sera également utilisé sur un drapeau pour Tokyo 2020 et l’hymne du pays sera remplacé par le Concerto pour piano n° 1 de Piotr Tchaïkovski, qui sera joué à toutes les cérémonies de remise des prix avec des athlètes russes.

Ni les athlètes nord-coréens, pays qui a démissionné pour des raisons de santé, ni les deux Afghans qui ont obtenu leur classement, le joueur de taekwondo Zakia Khudadadi et l’athlète Hossain Rasouli, ils n’ont aucun moyen d’aller en toute sécurité.

Ceux qui sont assurés de leur présence sont les six athlètes qui feront partie de l’équipe des réfugiés. Les élus étaient trois athlètes syriens (le nageur Ibrahim Al Hussein, le lanceur Ali issa et le canoéiste Anas al khalifa), le joueur de taekwondo du Burundi Parfait Hakizimana, le nageur afghan Abbas Karimi et le lanceur de disque iranien Shahrad Nasajpour.

SPORTS, SITES ET ABSENCE DE PUBLIC

Pendant les douze jours de compétition, 539 épreuves avec médailles -272 hommes, 227 femmes et 40 mixtes- des 22 sports qui font partie du programme de la compétition seront jouées : athlétisme, basketball, badminton, boccia, cyclisme, soccer, hockey sur chaise roue, équitation, escrime, football à 5, goalball, haltérophilie, judo, natation, triathlon, canoë, aviron, rugby, tennis, tennis de table, tir olympique, tir à l’arc et volley-ball assis. De tous, le badminton et le taekwondo sont libérés.

Les Jeux Paralympiques de Tokyo disposent de 21 sites de compétition répartis, surtout, dans deux quartiers de la ville : Heritage (7), qui contient certaines installations utilisées en 1964 et celles de la Baie (11), modernes et au design plus moderne. -garde. Le tournage se déroulera en dehors de ces deux zones, sur le terrain d’Asaka, et à vélo. Les épreuves sur route au Fuji International Circuit et les épreuves sur piste au Vélodrome d’Izu.

Les cérémonies d’ouverture et de clôture se dérouleront dans le stade olympique affecté à l’athlétisme et situé à Heritage. Les autres installations non sportives sont le village paralympique et le centre international de presse et de diffusion, tous deux situés sur la baie, stratégiquement situés à l’intersection des deux zones de compétition.

Un nombre record d’athlètes féminines participera aux Jeux paralympiques de Tokyo. 40,5% de tous les athlètes seront des femmes, selon les critères de qualification de l’IPC. Cela équivaut à 1 782 athlètes, une augmentation par rapport aux 1 671 femmes qui ont participé à Rio 2016 (38,6%).

Tous les Jeux ont une mascotte officielle. Dans ce cas, l’élu est Someity. Un dessin animé rose, inspiré de la fleur de cerisier du Japon, l’un des éléments les plus enracinés dans la culture traditionnelle du pays. Someity a des super-pouvoirs et son nom mélange le terme japonais « Someiyoshino » (une variété de fleur) avec l’expression anglaise « si puissant » (si puissant).

A l’instar des Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques n’auront pas non plus de public en raison de la recrudescence des infections ces derniers jours, de l’état d’urgence en vigueur à Tokyo et dans les préfectures voisines de Saitama et Chiba.

HÉRITAGE

L’héritage est l’un des aspects que le Comité olympique et international apprécie le plus lors du choix d’un site des Jeux. Sur Tokyo, le président de l’IPC, le Brésilien Andrew Parsons, c’est clair.

“Au Japon, beaucoup de progrès ont été accomplis depuis qu’il a été choisi comme site. Les athlètes sont de plus en plus connus et cela nous aide à changer la mentalité et l’attitude de la société japonaise. Dans le monde, nous sommes à une époque où nous faisons beaucoup de progrès en matière d’inclusion sociale La pandémie a touché tout le monde mais surtout les personnes handicapées, comme on l’a vu avec de nombreux services qui ne sont pas aussi inclusifs qu’ils devraient l’être. Leur voix doit toucher tout le monde », confesse-t-il.

Le mouvement paralympique mondial imparable est grandement aidé par les médias et les téléspectateurs. A Rio 2016, ils ont battu le record avec 4 100 millions de téléspectateurs et maintenant, l’IPC s’attend à ce que ce chiffre soit dépassé à 4 250.

De plus, cette édition sera la plus globale au monde en raison de la décision de l’IPC de diffuser gratuitement les temps forts de l’événement dans 49 pays d’Afrique subsaharienne qui ne peuvent payer les droits de diffusion.