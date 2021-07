Tokyo ajoute 1 979 cas de covid à la veille de l’ouverture des JO

22/07/2021

22/07/2021

.

Les autorités de Tokyo ont expliqué 1 979 nouveaux cas de covid-19 ce jeudi, veille de l’ouverture des Jeux Olympiques dans la capitale, et un chiffre qui s’élevait une nouvelle fois à son plus haut niveau depuis plus de six mois.

L’augmentation des cas ces derniers jours a suscité l’inquiétude des experts de la santé, qui craignent que la compétition sportive ne devienne une événement de super propagation de variantes hautement contagieuses, comme le delta, qui représente déjà un pourcentage important des nouveaux arrivants à Tokyo et dans le monde.

Le chiffre d’aujourd’hui, au plus haut depuis la mi-janvier, est enregistré un jour avant la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, qui aura lieu pas de public en raison des restrictions actuelles dans la capitale en raison de la pandémie, et que n’aura que 950 participants VIP et lié aux organisateurs.

A ces chiffres s’ajoutent les 12 nouveaux cas détectés dans la “bulle” des Jeux, qui sont publiés séparément. Le nombre total de cas liés à l’organisation depuis ce mois s’élève à 87.

Les experts de la santé ont longtemps prévenu que au rythme actuel, le chiffre pourrait dépasser les 2 000 pour la date désignée de l’inauguration olympique et dépasser 2 500 en août.