Tokyo AU (TOKAU) a augmenté de 280% au cours des 7 derniers jours – ce sont les meilleurs endroits pour faire du shopping

La pièce de monnaie Tokyo AU (TOKAU), une nouvelle crypto-monnaie sur le marché, est sur une tendance haussière implacable depuis le 20 août. Cela a attiré l’attention des investisseurs et la plupart ont du mal à ajouter la pièce à leur portefeuille de crypto-monnaie.

En raison de la demande accrue de Tokyo AU (TOKAU) parmi les investisseurs, Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est Tokyo AU et à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Comment et où acheter des pièces Tokyo AU (TOKAU) en ligne

Si vous vous demandez comment et où acheter des pièces Tokyo AU (TOKAU) en ligne, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange digne de confiance, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter autant de pièces Tokyo AU que vous le souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter TOKAU en ligne :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Inscrivez-vous instantanément sur bitFlyer

Qu’est-ce que Tokyo AU (TOKAU) ?

Tokyo AU (TOKAU) est le jeton natif de l’écosystème blockchain de Tokyo AU.

Si c’est la première fois que vous entendez parler de Tokyo AU, il s’agit d’un écosystème de jeu NFT qui permet aux utilisateurs de publier une liste de souhaits en fonction de leurs humeurs et préférences, puis d’inviter les fans à réaliser ces souhaits en envoyant des cadeaux NFT avec une promesse. Les fans sont promis de recevoir des avantages une fois qu’ils participent à la réalisation d’un souhait. Agissez comme un groupe de fans.

Parmi les grands noms qui se sont engagés à lancer des collections NFT avec Tokyo AU, citons la superstar de la NBA Allen Iverson et l’icône de la musique Russel Simmons.

Devriez-vous acheter Tokyo AU (TOKAU) aujourd’hui ?

Depuis son lancement, Tokyo AU (TOKAU) a maintenu une tendance haussière implacable, un bon indicateur qu’il pourrait être un investissement rentable.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix de Tokyo AU

Suite aux mouvements de prix haussiers, la pièce de monnaie de l’UA de Tokyo devrait poursuivre sa tendance à la hausse dans la partie restante de 2021 et dans le futur. Cependant, il est toujours important de garder à l’esprit que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et peut déclencher des mouvements surprenants.

Couverture des médias sociaux de Tokyo AU

Yo-yo! La fête est sur le point de commencer ! ❤️‍🔥 pouvez-vous entendre le grésillement? ?? Vous ne viendrez pas à la fête les mains vides, n’est-ce pas ? pic.twitter.com/RyhQw4XfGi – TOKAU (@TOKAU_JP) 26 août 2021

Incroyable ! ❤️‍🔥

Soirée de lancement exclusive de la NFT, @UncleRUSH, DJ Hollywood assiste à la #Mastermindsofhiphop #NFT Launch Party🥳 au #Goldbar le 13 août 2021 à #NewYork. pic.twitter.com/astrJ7Qi36 – TOKAU (@TOKAU_JP) 23 août 2021

La publication Tokyo AU (TOKAU) a augmenté de 280% au cours des 7 derniers jours – ce sont les meilleurs endroits pour acheter qui sont apparus en premier sur Invezz.