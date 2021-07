Tokyo bannit tous les fans des Jeux olympiques en raison de la terreur du COVID ⋆ 10z viral

Nous savons tous que 2020 a été l’une des pires années pour tout le monde, en particulier les amateurs de sport. Mais des millions de personnes attendaient avec impatience un retour post-pandémique à une taille de foule normale et à des événements sans masque.

Mais le plus grand événement sportif au monde n’autorisera pas les fans cette année, car les Jeux Olympiques se poursuivront sans fans dans les tribunes ou à l’extérieur des arènes en raison de la pandémie.

Les Jeux Olympiques prévus pour 2020 étaient dus à COVID-19, et seront plutôt organisés cette année à la place de Tokyo, au Japon. Le pays, qui a entièrement vacciné plus de 19 millions de personnes, a maintenant décidé qu’il était encore trop dangereux d’autoriser les spectateurs aux jeux.

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a annoncé jeudi un nouvel état d’urgence qui durera du 12 juillet au 22 août au moins, trois semaines après la fin prévue des Jeux olympiques le 8 août. Les fans venant de l’étranger étaient déjà interdits d’assister aux Jeux via un édit de mars.

Initialement prévues pour autoriser quelque 10 000 spectateurs japonais, les nouvelles mesures de sécurité n’autoriseront aucun fan à l’intérieur ou à l’extérieur.

“La priorité sera de déterminer des Jeux sûrs et sécurisés”, a déclaré la présidente de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, lors d’une conférence de presse. «Nous voulions un stade complet pour que les gens de la communauté puissent s’impliquer dans l’accueil des athlètes afin que nous puissions avoir une présentation complète du pouvoir du sport. Cependant, maintenant confrontés à COVID-19, nous n’avons pas d’autre choix que de tenir les Jeux de manière limitée. »

Lorsqu’on lui a demandé si les fans seraient autorisés ou non à organiser des événements en dehors de Tokyo dans des zones non soumises à l’état d’urgence, le ministre olympique Tamayo Marukawa a déclaré: “Nous discuterons”.

Non seulement cela bouleverse les futurs fans, mais les nouvelles règles coûteront aux organisateurs japonais plus de 800 millions de dollars de revenus provenant de la vente de billets. Le coût officiel des Jeux olympiques de 2021 est estimé à au moins 15,4 milliards de dollars, un prix qui devra désormais être pris en charge par le gouvernement japonais.

Tokyo a appliqué des mesures de verrouillage strictes en 2020 et était en état d’urgence pendant la majeure partie de l’année. La nation insulaire a vu sa plus grande étincelle dans les cas de COVID-19 en janvier 2021, bien que les chiffres aient augmenté et diminué depuis mai 2020, y compris une récente légère hausse que les responsables gouvernementaux pensent apparemment suffisamment grave pour ruiner l’un des plus grands événements de l’année.

Bonne chance, Tokyo.