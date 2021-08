Tokyo, capitale mondiale de l’espoir et du progrès

La flamme paralympique illuminera le ciel de Tokyo deux semaines seulement après l’extinction de sa lumière. mettre fin aux Jeux Olympiques. C’est maintenant au tour des Jeux paralympiques, qui vivront sa cérémonie d’ouverture ce mardi (1h, 13h, heure espagnole) et se poursuivra jusqu’au dimanche 5 septembre prochain. Un rendez-vous marqué par la pandémie et des protocoles de sécurité stricts, bien que le fait de sa célébration servira à envoyer un message d’espérance.

Ces Jeux de Tokyo n’auront que peu ou rien à voir avec ceux de 1964. Ensuite, 378 athlètes de 21 pays ont participé – dont pas l’Espagne – dans neuf disciplines. Les États-Unis en tête du tableau des médailles dans un événement qui a duré à peine cinq jours (du 8 au 12 novembre) et a réuni environ 100 000 spectateurs. Là, le nom ‘Paralympic’ a germé, même si ce n’est que dans les années quatre-vingt qu’il a reçu un statut officiel.

Aujourd’hui, 56 ans plus tard, les différences sont énormes. Coronavirus par. La ville japonaise continue en état d’urgence, donc l’absence de public dans les tribunes va perdurer. Bien sûr, les athlètes et leurs belles histoires de dépassement ne manqueront pas. Environ 4 400, originaires de 162 pays, participeront à 539 épreuves dans 22 disciplines. L’équipe revient sur un programme dans lequel badminton et taekwondo s’arrêtent pour la première fois.

L’absence la plus notable sera celle de l’Afghanistan et de ses deux athlètes, le taekwondoiste Zakia Khudadadi et l’athlète Hossain Rasouli., qui ont été contraints de partir en raison de l’annulation de vols commerciaux en provenance de leur pays. Pays représenté avec Abbas Karimi, qui sera en compétition avec l’équipe paralympique des réfugiés. Sera également présentez votre drapeau, porté par un représentant du HCR, lors de la cérémonie d’inauguration. Un clin d’œil à Khudadadi et Rasouli et un appel à la paix et à l’harmonie pour le monde.

Outre l’Afghanistan plusieurs pays d’Océanie sont tombés, comme Kiribati, Samoa, Vanuatu et Tonga, en raison de l’incapacité de couvrir les frais de voyage en raison des restrictions et des mesures anti-COVID. Ils sont rejoints par quatre comités paralympiques nationaux suspendus par l’IPC (Comores, Seychelles, Soudan et Djibouti), quatre autres sans athlètes (Andorre, Antigua-et-Barbuda, Liechtenstein et Saint-Marin), quatre pour la détermination de son gouvernement ou pour son manque de soutien (Brunei, Corée du Nord, Turkménistan et Timor oriental), deux pour d’autres raisons (Myanmar et Trinité-et-Tobago) et deux autres par décision de ses athlètes (Macao et Suriname). En revanche, Le Bhoutan, la Grenade, les Maldives, le Paraguay et Saint-Vincent-et-les Grenadines font leurs débuts aux Jeux paralympiques où la Russie concourra à nouveau en utilisant “RPC” comme acronyme, celui correspondant au ‘Comité Paralympique Russe’, pour la sanction correspondant à un scandale de dopage.

Dès demain, mercredi, débuteront les compétitions, réparties dans 21 sites, et les projecteurs chercheront des figures comme des nageurs Daniel Dias (24 médailles) et Jessica Long (2. 3). Les deux poursuivent le record de l’incombustible Teresa Perales. Notre sirène de 45 ans a récolté 26 métaux dans cinq de ces grandes dates. Tokyo sera le sixième et Regardez Phelps 28 du coin de l’œil, après sa blessure à l’épaule en mai. Plus éloigné semble le record de l’Américaine Trischa Zorn, la plus grande médaillée de l’histoire paralympique avec 55 podiums (41 d’or, neuf d’argent et cinq de bronze). En outre, il y a d’autres étoiles montantes comme la Britannique Jordanne Whiley (tennis sur chaise), l’équatorienne Kiara Rodríguez (saut en longueur) ou l’italien Ambra Sabatini (athlétisme) très à considérer.

Pour sa part, L’équipe espagnole est composée de 142 athlètes (127 d’entre eux handicapés et 15 autres avec soutien), un chiffre supérieur à celui de Rio. Les nôtres concourront dans quinze des 22 disciplines qui composent le programme, l’athlétisme étant la plus représentée. Le couple porte-drapeau est composé de la nageuse Michelle Alonso et du cycliste Ricardo Ten. Tous deux prennent le témoignage du pagayeur José Manuel Ruiz, qui a dirigé le défilé 2016. L’objectif est égaler les 31 médailles de Rio et essayer de continuer à grimper dans le classement historique par pays, où nous sommes actuellement à la onzième place avec 208 médailles d’or, 221 d’argent et 222 de bronze. Et c’est comme ça qu’on dit Miguel Carballeda, président du CPE : « Nous sommes les paralympiens espagnols et ce n’est pas n’importe quoi.