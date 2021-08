Tokyo enregistre son pire dimanche avec 4 400 nouvelles infections

Les autorités de Tokyo ont signalé 4.392 nouveaux cas de coronavirus, le nombre le plus élevé un dimanche depuis le début de la pandémie.selon l’agence de presse officielle japonaise Kyodo. Le nombre représente une augmentation par rapport aux 4.295 infections du dimanche précédent, bien qu’il soit inférieur aux 5.074 signalés samedi, le quatrième jour consécutif avec plus de 5.000 nouveaux cas d’infection dans la capitale japonaise.

Malgré des mesures sanitaires strictes, le Japon fait face à la plus grande vague d’infections depuis le début de la crise, par une grande différence par rapport aux autres passés., sans pour le moment que la pression sur le système de santé ait commencé à diminuer. Depuis le début de la pandémie, le nombre total d’infections au Japon est de 1,25 million de personnes, dont environ 1 800 sont désormais dans un état grave ou critique. et quelque 15 600 sont morts. Le pays a enregistré quelque 20 000 nouveaux cas par jour pendant une semaine.

Le directeur du Center for Disease Prevention and Control, Norio Ohmagari, a averti que « si les nouveaux cas continuent d’augmenter à ce rythme, Tokyo se retrouvera dans une situation où des vies seront perdues qui auraient pu être sauvées.» Le gouverneur de la préfecture, Yuriko Koike, n’a pas pris la brousse. “Il n’est pas exagéré de dire que Tokyo fait face à sa plus grande crise. La situation actuelle ressemble à une catastrophe naturelle. Il n’y a pas de moment plus important que maintenant”, a-t-il déclaré.

La situation des hôpitaux dans les grandes villes est à la limite. À Okinawa, par exemple, les lits pour les patients gravement malades sont épuisés cette semaine.