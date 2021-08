Tokyo … et au revoir

09/09/2021 à 03:04 CEST

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont été un point et une fin olympiques pour de nombreuses stars du sport mondial, qui dans certains cas ont allongé leur carrière pour se dire au revoir au rendez-vous et dans d’autres ils ont profité de leur report en raison de la pandémie pour se remettre de leurs blessures.

Plusieurs adieux de poids ont eu lieu au basket-ball Saitama Super Arena, où les Espagnols ont dit au revoir à leurs équipes nationales Pau et Marc Gasol et l’argentine Luis Scola le même jour. Après avoir remporté sa cinquième médaille d’or, l’Américaine Sue Bird l’a fait, qu’elle a pu accompagner Diana Taurasje. Il n’a pas non plus voulu annoncer l’espagnol Laia Palaos cela sort de la sélection, bien qu’il ait laissé entendre qu’il en sera ainsi.

Sur la piste d’athlétisme, la Colombienne Caterine Ibargüen a fait ses adieux et au centre de gymnastique l’uzbeka Oksana Chusovitina à ses huitièmes Jeux, le même que l’Espagnol Jesús García Bragado, qui l’a fait dans les rues de Sapporo en courant la marche de 50 kilomètres.

Voici quelques-uns des adieux les plus notables de Tokyo 2020 :

– Pau et Marc Gasol (Basket, Espagne)

La paire de frères la plus titrée du basket-ball espagnol a dit au revoir à l’équipe nationale après la défaite en quarts de finale contre les Etats-Unis (81-95). “Il est temps de descendre de cette belle attraction”, a déclaré Marc Gasol.

Leurs motivations étaient bien différentes. Dans le cas de Pau, Tokyo 2020 a été la lumière au bout d’un tunnel de blessures, l’objectif de récupérer depuis deux ans hors compétition et il avait lui-même confirmé qu’il s’agissait de sa dernière aventure avec ses compagnons de ‘La Famille’, avec qui il disputait ses cinquièmes Jeux Olympiques. Ce pourrait aussi être son dernier match de basket professionnel, une décision qu’il a reportée pour réfléchir avec sa famille.

Marc Gasol, de cinq ans son cadet, a encore une saison devant lui au plus haut niveau et la saison prochaine il défendra une nouvelle fois les intérêts des Lakers de Los Angeles en NBA, mais il a justifié sa démission de l’équipe nationale en cédant la place à une nouvelle génération.

– Sue oiseau (Basket, États-Unis)

Un autre tourne-disque : cinq JO, cinq médailles d’or de son histoire, toutes consécutives et en compagnie de Diana Taurasi, un autre record extérieur dans le Stars and Stripes, invaincu depuis Barcelone 1992.

Le directeur du jeu a annoncé la nouvelle après la première victoire contre le Nigeria. Interrogé sur les futurs Jeux, Bird était émoussé. “Non je ne le ferai pas”. Son entraîneur, Dawn Staley, l’a qualifié de “comme le vin, il s’améliore avec le temps”.

Son partenaire a également fait allusion à sa fin avec l’équipe nationale Taurasi, 39 ans, qui ne l’a pas dit ouvertement mais a confirmé qu’il envisageait le retrait de l’équipe nationale après la finale contre le Japon. “C’est peut-être la dernière fois que je joue pour les États-Unis”, a-t-il déclaré, l’or autour du cou, dans la zone mixte de la Saitama Super Arena.

– Laia Palaos (Basket, Espagne)

Le grand capitaine de l’équipe espagnole, avec plus de 300 matches internationaux, à Tokyo 2020 est devenu le basketteur le plus ancien à disputer un tournoi olympique, à 41 ans et 10 mois. “La vie me fait des cadeaux”, a-t-il répété plusieurs fois au cours d’un été riche en reconnaissances, mais amer dans le sport.

Derrotada la selección española, de nuevo en cuartos de final como en el Eurobasket, esta vez a manos de Francia (64-67), todos en su entorno sabían que había sido el último partido de Laia, aunque ella decidió dejar el anuncio para más avant.

“Je sais ce qui va se passer et nous le savons tous mais je ne veux pas en parler aujourd’hui, j’annoncerai ce que j’ai à annoncer à un autre moment parce qu’aujourd’hui ma tête d’émotions va exploser, aujourd’hui est un jour pour être avec mon peuple, nous allons passer cela au-delà de savoir si je continue à jouer ou non, et de le passer ensemble », a-t-il déclaré.

– Raúl Entrerríos (Handball, Espagne)

Le capitaine de l’équipe espagnole de handball a clôturé le cycle en se retirant avec une médaille. Le bronze remporté contre l’Egypte, que l’Asturien ajoute à celui qu’il a déjà obtenu à Pékin 2008, est la touche finale à la carrière sportive du défenseur central espagnol, qui en est venu à penser que le train s’était échappé lorsqu’ils n’ont pas réussi à se qualifier pour Rio. 2016, mais avec ses compagnons, il a transformé ce dégoût en stimulus.

Retardant son retrait d’un an pour participer à Tokyo 2020, le capitaine et joueur avec le plus de matches dans l’histoire de l’équipe espagnole (294) a réussi à dire au revoir sur le podium. “Je pense qu’il est difficile d’imaginer une meilleure fin”, a-t-il déclaré d’une voix étranglée après la cérémonie du podium.

– Jésus Garcia Bragado (Mars, Espagne)

Le marcheur madrilène à Tokyo 2020 a terminé sa carrière sportive avec le record du monde de participations olympiques en athlétisme avec huit matchs, de Barcelone 1992 toujours dans la marche de 50 kilomètres.

Dans le test de Sapporo, dans lequel 25 des 59 participants n’étaient pas encore nés lorsqu’il a participé à ses premiers Jeux à Barcelone, le “homme de marbre” a terminé sa carrière à l’âge de 51 ans avec une 35ème place et une note de 4:10:13. Après la course, il était autocritique. “J’aurais aimé faire mieux, mais il faut accepter l’âge et maintenant une nouvelle vie commence”, a-t-il dit au revoir.

– Luis Scola (Basket, Argentine)

Le jour même où les frères Gasol ont annoncé leur dernier duel dans l’équipe espagnole, quelques heures plus tard la course avec l’équipe argentine de un autre des grands joueurs des deux dernières décennies du basket mondial: l’Argentin Luis Scola.

Dans ce qui était une finale chantée après Tokyo 2020, L’entraîneur argentin Sergio Hernández, voyant que le match de quart de finale contre l’Australie était déjà perdu (ils sont tombés 97-50) a décidé de l’éliminer à la dernière minute du match, quelque chose sur lequel Scola lui-même ne comptait pas.

Le match s’est arrêté et les coéquipiers, rivaux, arbitres et bénévoles se sont joints à nous pour applaudir chaleureusement. qui menaçait l’ancien champion olympique d’Athènes 2004 avec la “Golden Generation”. “Il m’a pris au dépourvu, je pensais qu’il allait finir par jouer”, a déclaré l’Argentin.

– Oksana Chusovitina (Gymnastique, Ouzbékistan)

Huit Jeux Olympiques contemplent le gymnaste ouzbek, qui comme García Bragado Il a joué ses premiers Jeux à Barcelone 1992, avec l’équipe unifiée, où il a remporté l’or par équipe. Par la suite, elle a concouru avec l’Ouzbékistan à Atlanta 1996, Sydney 2000 et Athènes 2004, en tant qu’Allemande, pays dans lequel elle a déménagé pour des raisons familiales, à Pékin 2008 et Londres 2012 et à nouveau en tant qu’Ouzbek à Rio 2016 et Tokyo 2020.

À Tokyo 2020, elle a concouru avec un important numéro 8 sous le maillot, obtenant 14 500 et 13 833 points dans ses deux sauts, insuffisant pour être l’une des huit finalistes, et elle a été renvoyée par un applaudissement unanime des juges, rivaux, entraîneurs, bénévoles et journalistes, auxquels elle a répondu en formant un cœur avec ses mains.

– Catherine Ibarguen (Athlétisme, Colombie)

Le champion olympique du triple saut aux Jeux de Rio 2016 et d’argent à Londres 2012 Elle a également décidé de faire un pas de côté des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, où elle a participé à l’âge de 37 ans et a terminé dixième avec une meilleure note de 14,25, loin des 15,67 mètres que le vénézuélien Yulimar Rojas a sautés et que ça valait. le record du monde.

Ibargüen était le porte-drapeau colombien lors de la cérémonie d’ouverture et elle était “heureuse et fière” d’être arrivée jusqu’ici.. “Je suis privilégiée de pouvoir profiter de quelques Jeux de plus. Nous avons dû nous adapter à toutes les mesures, mais nous l’avons quand même apprécié”, a-t-elle déclaré après avoir participé à ses derniers Jeux, même si elle continuera à concourir en athlétisme professionnel, selon à ses représentants.