Tokyo et son ‘double’ aux Jeux paralympiques

24/08/2021

L’impressionnante ville de Tokyo avec ses gratte-ciel, un pont comme le Golden Gate à San Francisco, une Tour Eiffel comme Paris et une statue de la Liberté comme New York, est également devenue la seule à se répéter en tant que lieu des Jeux Paralympiques.

En 1964, la capitale japonaise accueillait pour la première fois les Jeux paralympiques, la deuxième fois qu’ils se tenaient, mais rien de comparable à ce qui a commencé ce mardi à Tokyo alors que nous sommes en août 2021.

Même s’il faudrait 56 ans pour séparer une édition de l’autre, à cause de la pandémie ce sera 57, de nombreuses années et de nombreux changements. Voyons. En 1964, la vie était très différente à Tokyo et dans le monde. Personne ne savait que quelque chose d’aussi global qu’Internet allait apparaître ou que nous porterions notre ordinateur et notre téléphone dans nos poches ou sur nos poignets. C’était à d’autres moments et cette édition du sport pour handicapés a même été valorisée de différents points de vue.

Il n’y a eu que cinq jours de compétition en novembre etn seulement neuf sports (athlétisme, basketball en fauteuil roulant, billard, fléchettes, escrime en fauteuil roulant, haltérophilie, natation, tennis de table et tir à l’arc) qui ont été disputées dans six sites. Le stade olympique était exactement là où ils ont construit l’actuel stade olympique.

La cérémonie a été vue en direct par 4 000 spectateurs, en ce sens qu’ils ont remporté l’édition 2021, qui s’est déroulée sans public dans les tribunes. Ils gagneront également parmi ceux présents lors des matchs dans les tribunes des différents sites, puisque 100 000 spectateurs ont été comptés, ce qui a été un succès. Cette année, il y en aura zéro.

Aux Jeux de 2021, qui dureront 13 jours, il y aura 22 sports sur 21 sites et 4,00 athlètes concourront pour les 378 de cette édition lointaine sur 64. Ce sont des chiffres qui rappellent comment le monde du sport paralympique a progressé au cours de ces années où, heureusement, il est chaque jour plus normalisé et a été le refuge de nombreuses personnes et avec elle Ils ont surmonté les éventuels problèmes psychologiques qui peuvent survenir lorsqu’ils se retrouvent soudainement avec un handicap et qu’ils sont encore nés avec.