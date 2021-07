Tokyo, la dernière frontière d’Alejandro Valverde

23/07/2021 à 11:09 CEST

.

Au pied du mont Fuji, pic sacré pour les Japonais, se trouve la dernière frontière de Alejandro Valverde. Le Murcien, à 41 ans et après une carrière marquée par le succès, aspire à la seule chose qui manque : une médaille dans le Jeux olympiques, dans lequel ce sera sa cinquième tentative.

Champion du monde à Innsbruck (Autriche) 2018 et podium mondial à six autres reprises, vainqueur de la Vuelta a España 2009 et six autres dans la loge, troisième du Tour de France 2015, ainsi que vainqueur de classiques comme Liège-Bastogne – Lieja ou la Flèche wallonne, il ne manque au champion espagnol qu’un jalon : une médaille olympique.

Même pas un Tour de France très dur dans lequel il s’est retrouvé avec du miel sur les lèvres Dans la vingt-deuxième étape qui s’est terminée à Andorre-la-Vieille, derrière l’Américain Sepp Kuss et a souffert du froid à un moment donné, ils ont fait renoncer le cycliste murcien à son projet : terminer la Grande Boucle puis se diriger vers Tokyo.

Ce seront ses cinquièmes Jeux, un chiffre accessible à peu d’athlètes. En cyclisme, le record est détenu avec sept Jeux par la Japonaise Seiko Hashimoto, présidente du comité d’organisation de Tokyo 2020 qui a concouru en cyclisme sur piste et en patinage de vitesse ; et la cycliste française de longue date Jeannie Longo.

D’Athènes 2004 à Tokyo 2020

L’histoire de Valverde avec les Jeux a commencé à Athènes 2004, où il a été le seul Espagnol à terminer l’épreuve (à la 44e place) que l’Italien Paolo Bettini a remportée, un jour malheureux pour l’équipe espagnole : Igor Astarloa, arrivé en tant que champion du monde en exercice, est tombé au premier tour de la circuit, mais aussi Óscar Freire – qui chérissait alors déjà deux de ses trois championnats du monde – et Iván Gutiérrez, parti avant la fin, comme Igor González de Galdeano.

A Pékin 2008, le champion de Murcie a réalisé ce qui est son meilleur résultat olympique: douzième de la course qui a couronné son coéquipier Samuel Sánchez, qui s’est imposé dans le groupe de cinq qui a franchi la ligne d’arrivée sur l’Italien Davide Rebellin et le Suisse Fabian Cancellara. La surveillance avec Bettini a laissé Valverde sans chance.

Un circuit peu propice à vos compétences comme celui de Londres 2012, qui semblait voué à la victoire de Mark Cavendish avec le train britannique mais dans laquelle le Kazakh Alexandr Vinokourov et le Colombien Rigoberto Urán ont surpris, respectivement en or et en argent, a laissé Valverde dix-huitième à ses troisièmes Jeux.

Et en Rio 2016, sur un circuit difficile et plus conforme à ses caractéristiques, n’a pas eu le coup de pédale et a travaillé pour son coéquipier Joaquim ‘Purito’ Rodríguez, qui a terminé cinquième dans une course remportée par le Belge Greg Van Avermaet. Le Murcien a terminé trentième, à plus de 9 minutes du vainqueur.

Des jeux en cadeau

Ce sera votre dernière chance d’assister à une épreuve olympique – pas au niveau cycliste, car Valverde a l’intention de se présenter en 2022-, mais le cycliste espagnol ne veut pas mettre la pression sur le métal et prend la compétition comme un prix.

“Il est clair que participer aux cinquièmes Jeux Olympiques pour moi est un honneur et je le vis comme un cadeau. De la tournée, nous avons déjà eu des épreuves difficiles, celle de Pékin que Samuel a gagnée, et avec cela, c’est le prochain le plus dur. Il ne sera pas nécessaire d’attaquer, je pense que ce sera par élimination », a expliqué Valverde lors d’une conférence de presse ce jeudi.

A l’âpreté de cette ascension couronnée à 30 kilomètres de l’arrivée, la chaleur intense s’ajoutera, augmenté avec l’humidité et même avec une probabilité de pluie, ce qui est attendu autour du mont Fuji.

“On a vu le parcours, avec la chaleur et l’humidité ce sera très dur. Ce sera important d’avoir un coéquipier devant”, a ajouté Valverde, qui a mis de côté la pression de la médaille. “Il ne s’agit pas d’une course populaire, ce sont les Jeux Olympiques, nous allons tout donner, et tout le monde, mais je ne veux pas avoir plus de pression qu’il ne le devrait”, a-t-il déclaré lors de la deuxième journée de repos du Tour.

Pour l’aider dans cette entreprise, l’entraîneur espagnol Pascual Momparler a constitué une équipe faite “pour aller à 1000 avec Valverde”, avec Ion Izagirre, Gorka Izagirre, Omar Fraile et Jesús Herrada seront ses compagnons dans cette entreprise. “C’est l’équipe d’Innsbruck, une équipe très connectée qui sait courir sans bandeau”, a souligné l’entraîneur à propos de certains coureurs qui, à l’exception de Gorka, ont tous participé au succès de la Coupe du monde 2018.

Parmi eux, Gorka assumera un rôle essentiel : celui d’escorter et en même temps de faire pression sur le ‘Bala’ pour qu’il donne son maximum à Tokyo. “C’est le seul coureur capable d’admirer Alejandro Valverde en même temps que de lui faire pression et de forcer lui de faire des choses qu’Alejandro lui-même dans la course à un moment donné n’a pas envie de faire “, a expliqué Momparler en donnant la liste de l’équipe olympique, dans laquelle il a opté pour le Gipuzkoan au lieu du Biscayan Pello Bilbao, en bonne forme avec son récent neuvième classé au général du Tour.

Un circuit exigeant avec un pic à 15 mètresLe parcours choisi pour ces Jeux est un parcours de 234 kilomètres du parc Musashinonomori à Tokyo aux contreforts du mont Fuji pour finir sur le circuit automobile international situé au pied de la montagne, avec cinq ascensions et les 30 derniers kilomètres qui seront déterminants.

L’ascension du col de Mikuni, une ascension d’environ 10 kilomètres avec des rampes comprises entre 10 et 15 %, et le passage par Kagosaka sont les deux derniers obstacles avant une descente d’environ 15 kilomètres jusqu’au circuit de vitesse, qui a une petite pente à l’entrée. Des terrains fertilisés pour les grimpeurs et les bonnes descentes, ainsi que des cannibales de la route comme le Slovène Tadej Pogacar ou le Belge Wout Van Aert, dans lesquels Valverde devra se battre pour atteindre sa dernière frontière.