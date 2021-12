Tokyo Revengers aura une deuxième saison – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Lors de l’événement spécial Tokyo Revengers – Tokyo Manjikai Tachikawa Touring, la production d’une deuxième saison de Tokyo Revengers a été officiellement annoncée. Le prochain arc intitulé « Christmas Showdown » (Seiya Kessen) adaptera la confrontation entre le Toman et les Black Dragons du manga original de Ken Wakui.

La production sera à nouveau assurée par Liden Films (Blade of the Immortal). Koichi Hatsumi (Gangsta.) De retour en tant que réalisateur ; Yasuyuki Muto (Deadman Wonderland) en tant que scénariste ; Kenichi Ohnuki (Golden Kamuy) et Keiko Ōta (Ace Attorney) en tant que concepteurs de personnages ; et Hiroaki Tsutsumi (Jujutsu Kaisen) en tant que compositeur. La distribution des voix japonaises sera à nouveau dirigée par Yūki Shin dans le rôle de Takemichi Hanagaki.

L’équipe des Tokyo Revengers a publié une vidéo promotionnelle pour commémorer l’annonce de la deuxième saison.

Tokyo Revengers a commencé sa sérialisation dans les pages du Weekly Shōnen Magazine en mars 2018, et les éditeurs Kodansha ont compilé l’histoire en 24 volumes à ce jour. L’impression a plus de 40 millions d’exemplaires en circulation et a reçu le prix du meilleur Shōnen au 44e Kodansha Manga Awards. Le travail de Ken Wakui est entré dans son arc final début juin.

Pony Canyon fournit le synopsis suivant pour Tokyo Revergers :

« Takemichi Hanagaki est un travailleur qui a touché le fond de sa vie. Il découvre alors que la seule petite amie qu’il ait jamais eue, dans ses années de lycée, la jeune Hinata Tachibana, a été tuée par le gang Tokyo Manji. Le jour où il apprend la nouvelle de sa mort, il est à la gare quand quelqu’un le pousse sur les rails. Il ferme les yeux en pensant qu’il est sur le point de mourir, mais lorsqu’il les ouvre, sans savoir comment, il a remonté 12 ans dans le temps. Désormais, il pourra revivre ces jours qu’il considérait comme les meilleurs de sa vie et Takemichi tentera de se venger de sa vie ».

Il convient de mentionner que lors de l’événement, il a été révélé que la franchise inspirera également un jeu mobile pour iOS et Android. Un site web avec un compte à rebours a été lancé pour un tel projet.

Source : CinéPremière