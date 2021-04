Tokyo s’aligne les 3 derniers mois pour les Jeux Olympiques sous une urgence sanitaire

23/04/2021 à 13:25 CEST

Tokyo fait à nouveau face au compte à rebours de trois mois avant les Jeux Olympiques en raison d’une urgence sanitaire en raison du rebond des infections à covid, mais aussi avec des tâches en suspens, telles que définir s’il y aura un public dans les gradins et récupérer le soutien des Japonais pour l’événement.

La date qui marque à peine 91 jours avant les Jeux, dont l’inauguration est prévue le 23 juillet, coïncide avec la décision du gouvernement japonais de déclarer à nouveau l’état d’urgence sanitaire à Tokyo et dans trois autres préfectures japonaises, les plus touchées pour la quatrième vague d’infections touchant le Japon.

C’est la troisième fois que le Japon recourt à cette mesure exceptionnelle, qui entraînera la fermeture temporaire d’entreprises telles que bars, restaurants, centres commerciaux ou parcs d’attractions, en plus de l’interdiction de tenir des événements de masse tels que des compétitions sportives avec le Publique.

CALENDRIER COMPLIQUÉ

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a réaffirmé aujourd’hui que le nouvel état d’urgence ne modifierait pas les préparatifs des Jeux et a souligné que cette mesure faisait partie de son engagement à organiser des Jeux “sûrs”.

L’urgence sanitaire sera en principe en vigueur à Tokyo jusqu’au 11 mai, bien qu’il soit possible qu’elle soit prolongée en fonction de l’évolution des infections, ce qui s’est déjà produit avec l’application précédente de la mesure, qui était en vigueur au Japon. capitale.du 7 janvier au 22 mars.

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a minimisé mercredi la déclaration, la qualifiant de «proactive» et visant à empêcher la propagation du virus pendant la période des vacances de début mai au Japon.

“Nous le comprenons. Cela s’inscrit parfaitement dans l’approche assidue des autorités japonaises”, a déclaré Bach, qui a également insisté sur le fait qu’il n’y a jamais eu de ville mieux préparée que Tokyo pour accueillir les Jeux, lors d’une conférence télématique tenue après une réunion. de la commission exécutive du CIO.

Selon les médias japonais, Bach prévoit de visiter le pays entre le 17 et le 18 mai, juste après la fin de l’état d’urgence, et dans le but de soutenir pleinement les Jeux de Tokyo et de dissiper les doutes incessants sur la célébration. de l’événement en pleine pandémie.

QUELQUES JEUX “UNREAL”

Mais tant les organisateurs que le CIO ont du mal à convaincre les Japonais. 39% d’entre eux estiment que les Jeux devraient être annulés, tandis que 32% pensent qu’ils devraient à nouveau être reportés, selon un récent sondage de l’agence de presse locale Kyodo.

Le soutien populaire aux Jeux, l’un des plus grands atouts présumés par les responsables de Tokyo 2020, a chuté pendant la pandémie en raison des craintes que l’événement soit une source de contagion, ainsi que de son budget en flèche et d’une longue liste de scandales menés. par l’organisation.

“Il est temps d’arrêter nos pertes et d’annuler les Jeux”, a déclaré un éditorial publié cette semaine par le journal Asahi, l’un des principaux journaux japonais, qui qualifiait les plans du gouvernement de “rediriger” les athlètes olympiques “d’irréels” “. ressources nationales de santé déjà insuffisantes “.

Et le fait est que l’une des choses qui inquiète le plus au Japon est la possibilité de contagions potentielles entre les athlètes et le personnel participant aux Jeux Olympiques. exercent une pression encore plus forte sur les centres médicaux de Tokyo, qui ont parfois gratté la pleine occupation de leurs lits pour les patients gravement malades.

PLUS DE TÂCHES EN ATTENTE

Ce scénario, combiné à la lenteur avec laquelle la vaccination progresse au Japon – environ 1% de sa population a été inoculé avec au moins une dose – a conduit les organisateurs à opposer leur veto à l’entrée de visiteurs étrangers dans le pays pour les Jeux.

Compte tenu de la complexité de la situation, les animateurs ont choisi de mettre temporairement la décision sur la présence ou non d’un public local dans les tribunes des compétitions, ce qui semble peu probable pour le moment.

L’organisation doit également définir les détails sur les protocoles de santé pour les athlètes, y compris la fréquence à laquelle ils seront testés pour le coronavirus et quel type. Il est envisagé d’effectuer des tests quotidiens aux athlètes, principalement de la salive.

De plus, il est recommandé – bien que cela ne soit pas forcé – de se faire vacciner avant de se rendre au Japon, alors que pour les athlètes japonais les autorités japonaises ont envisagé de les vacciner comme une priorité pour les Jeux, selon les médias japonais.

Cette éventuelle mesure a suscité une forte opposition sur les réseaux sociaux, dans un contexte où seuls les professionnels de santé et plusieurs milliers de citoyens de plus de 65 ans ont été vaccinés.