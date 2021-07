Tokyo Summer Olympic Series 2021 : Inclusion de l’e-sport aux Jeux olympiques de Tokyo : une goutte dans l’océan

Tirant parti de la vague d’esports et de l’augmentation des parrainages de jeux en ligne, l’Association olympique indienne a récemment annoncé que MPL était son principal partenaire.

Les Jeux olympiques d’été de Tokyo devraient enfin commencer à partir du 23 juillet, sa cause de célébration pour les athlètes physiques et virtuels. Cette année, les Jeux olympiques accueilleront les tout premiers jeux virtuels sous Esports. En tant que série d’avant-match, le Comité international olympique (CIO) a lancé la série olympique virtuelle où les concurrents peuvent jouer dans des versions virtuelles de cinq sports physiques différents : sport automobile, cyclisme, baseball, voile et aviron. Bien qu’il s’agisse du premier pas du CIO vers l’acceptation de l’esport en tant que sport légitime, l’industrie estime que cela ne suffit pas et qu’il reste encore beaucoup à faire. « Pour le moment, le CIO a simplement lancé les sports physiques de manière virtuelle. L’esport, comme tout autre sport, est un jeu de spectateur et cette série virtuelle n’a rien fait pour attirer les spectateurs de l’esport. Par conséquent, les Jeux olympiques ont encore un long chemin à parcourir pour adopter pleinement l’Esports en tant que sport et cela n’arrivera pas tant qu’ils n’auront pas introduit des titres Esports tels que Valorent, FreeFire, Call of Duty, Counterstrike, entre autres », Anurag Khurana, fondateur et PDG , Newgen Gaming, a déclaré BrandWagon Online.

Organisées du 13 mai au 23 juin 2021, les Virtual Olympic Series n’ont pas été médaillées cette année. Cependant, il est question que cela devienne un dès les Jeux d’été de 2028 à Los Angeles.

Le CIO s’est associé à cinq fédérations sportives internationales et éditeurs de jeux pour les Olympic Virtual Series — World Baseball Softball Confederation (WBSC), Union Cycliste Internationale (UCI), World Rowing, World Sailing, Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). Ces fédérations se sont en outre associées à des éditeurs de jeux pour concevoir une version virtuelle de leur sport physique. Cela ne met pas en lumière les titres Esports en titre, mais améliore simplement le nombre de spectateurs du sport physique. « Les fédérations ont présenté les sessions virtuelles comme une tactique de marketing pour vulgariser le sport physique aux Jeux olympiques grâce à leur version numérique. Le vrai sens de l’esport n’a toujours pas figuré aux Jeux olympiques », a souligné Akshat Rathee, co-fondateur de Nodwin Gaming.

De nombreux experts de l’industrie pensent que l’inclusion timide de jeux virtuels dans les Jeux olympiques n’est pas destinée à attirer les joueurs d’Esports, mais est utilisée pour vulgariser les joueurs de sport physique. Le même impact se fait sentir en Inde où les associations utilisent la série virtuelle comme exemple pour encourager les joueurs à participer au sport physique, mettant complètement à l’écart le secteur de l’Esports et les joueurs.

Tirant parti de la vague d’esports et de l’augmentation des parrainages de jeux en ligne, l’Association olympique indienne (IOA) a récemment annoncé le sport fantastique Mobile Premier League (MPL) comme partenaire principal. En raison de cette association, certains analystes pensent qu’il s’agit d’un pas vers la reconnaissance de l’industrie du jeu en ligne par le gouvernement. « Le Comité International Olympique (CIO) reconnaissant l’Esports et organisant un événement est une étape importante dans son intégration dans l’écosystème sportif. De plus, l’Esports étant reconnu par d’autres organismes sportifs tels que le BCCI (Board of Cricket Control in India) et maintenant l’IOA, on peut s’attendre à divers événements Esports compétitifs lors d’événements internationaux de renom. Je pense qu’il est temps que le ministère de la Jeunesse et des Sports soutienne les athlètes Esports par le biais de fonds et d’infrastructures de la même manière qu’il le fait pour les athlètes pratiquant des sports physiques », a déclaré Jay Sayta, avocat spécialisé dans la technologie.

Le Comité des Jeux Asiatiques, en revanche, a semblé véritablement embrasser le segment Esports lorsqu’il a décidé d’inclure les Esports en tant que sport de compétition. Qui se tiendra à Hangzhou, Zhejiang, Chine en 2022, le comité laissera la décision des titres Esports à l’hôte. Pour les experts de l’industrie, les Jeux asiatiques ont conféré une réputation et une reconnaissance légitimes à l’Esport, tandis que les Jeux olympiques n’ont pas atteint leur ambition de mobiliser les amateurs de sport virtuel, d’Esports et de jeux dans le monde entier.

