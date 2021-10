Toledo ajoute trois points après avoir battu Marchamalo 3-2

10/03/2021 à 20:03 CEST

Les Tolède gagné 3-2 contre Marchamalo lors du duel qui s’est tenu ce dimanche dans le Saut à cheval municipal. Les Tolède est venu vouloir reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 1-4 lors du match précédent contre Calvo Sotelo Puertollano, accumulant un total de quatre défaites d’affilée dans la compétition. Du côté des visiteurs, le Marchamalo a dû se contenter d’un nul contre lui Teinture royale. Avec cette défaite, l’équipe de Marzomalero était en dix-huitième position après la fin du match, tandis que le Tolède est dix-septième.

La première équipe à marquer a été la Tolède, qui a ouvert le tableau des scores grâce à un peu de Rodri à la 13e minute. Cependant, l’équipe visiteuse a égalisé le match, portant le score à 1-1 grâce à un but de Josémi Cerro à la minute 25. L’équipe de Toledo a pris la tête avec un but de Ruben Moreno peu avant la fin, en particulier en 45, concluant la première mi-temps avec le résultat de 2-1.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but sur penalty de Diego Diaz à 74 minutes. Mais plus tard le Marchamalo a comblé l’écart avec un but de Rafa dans le 92, pendant le temps supplémentaire que l’arbitre a décidé d’ajouter le duel, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 3-2.

Le technicien de la Tolède, Emmanuel Calleja Renedo, a donné accès au champ à Ruben Moreno, Bikoué, Bernard et Alex Martin remplacement Adrien, Serré, Rodri et Ruben Moreno, tandis que de la part du Marchamalo, Aitor Gomez remplacé Daniyo, Abdramane, Diego Penalvo, Maire et rouge pour Migallon, Moraga, Du propriétaire, Josémi Cerro et Christian.

Un total de sept cartons jaunes et trois cartons rouges ont été donnés dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Mamau et Olmedo et carton rouge à Mamau (2 jaunes), Cambil et Alexis. Pour sa part, l’équipe visiteuse a été avertie du jaune à Josémi Cerro, Daniyo, majordome, Nachete et rouge.

Avec ce résultat, le Tolède monte à trois points et reste en place de relégation en troisième division et le Marchamalo continue avec un deux-points.

Le lendemain, l’équipe de Emmanuel Calleja Renedo affrontera contre Récréatif Grenade, Pendant ce temps, il Marchamalo d’Aitor Gómez sera mesuré par rapport Calvo Sotelo Puertollano.

Fiche techniqueTolède :Olmedo, Adrian (Rubén Moreno, min.19), Mario Gómez, Gomis, Chele, Mamau, Cambil, Rodri (Bernardo, min.65), Prieto (Bikoue, min.65), Diego Díaz et EsparzaMarchamalo :Jonatan Abuin, Moraga (Abdramane, min.60), Rafa, Migallon (Daniyo, min.46), Mayordomo, Nachete, Del Amo (Diego Peñalvo, min.60), Christian (Rojo, min.74), Hernaiz, Josemi Cerro (maire, min. 70) et Carlos BraunStade:Saut à cheval municipalButs:Rodri (1-0, min. 13), Josemi Cerro (1-1, min. 25), Rubén Moreno (2-1, min. 45), Diego Díaz (3-1, min. 74) et Rafa (3 -2, mini 92)