Toledo et Calvo Sotelo Puertollano signent un tirage au sort au Salto del Caballo municipal (2-2)

25/04/2021 à 21:57 CEST

le Toledo et le Calvo Sotelo Puertollano à égalité à deux dans le duel organisé ce dimanche dans le Saut à cheval municipal. le Toledo Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 dans le dernier duel tenu contre le Quintanar del Rey. Pour sa part, Calvo Sotelo Puertollano Il est venu de battre 4-1 dans son fief à Torrijos lors du dernier match organisé. Après le résultat obtenu, l’équipe de Toledo a été placée en cinquième position, tandis que le Calvo Sotelo Puertollano, pour sa part, est deuxième à la fin de la partie.

Le jeu a commencé de manière positive pour lui Calvo Sotelo Puertollano, qui a créé le lumineux à travers un peu de Juanfri dès le début du match, à la minute 3, concluant la première mi-temps avec un 0-1 dans la lumière.

Après la moitié du match, en deuxième période est venu le but pour lui Toledo, qui a obtenu l’égalité avec un but dans son propre but de Ernestas à 81 minutes. Mais plus tard, l’équipe visiteuse est allée de l’avant sur le tableau de bord établissant le 1-2 grâce à un but de Ribalta à 87 minutes. L’équipe de Toledo à égalité au moyen d’un but Ruben Moreno à la fin, dans les 90, clôturant ainsi le duel avec un score final de 2-2.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Toledo qui sont entrés dans le jeu étaient Fran Sabaté, Alex Martin Oui Ouistiti remplacer Dispersion, Pituli Oui Fossette, tandis que les changements dans le Calvo Sotelo Puertollano Ils étaient George, Sergio, Lewis Oui juillet, qui est entré pour remplacer Espinar, citron, Juanfri Oui Image de balise Juanra Pliego.

L’arbitre a montré neuf cartons jaunes et deux cartons rouges pendant le match. Du Toledo jaune sanctionné Mansour, Leo Blazquez, Olmedo, Fossette Oui Ruben Moreno, tandis que du côté du Calvo Sotelo Puertollano réprimandé citron, Espinar, Sergio Oui George. Les joueurs réservés avec un carton rouge étaient Chele par les locaux et George pour les visiteurs.

Pour le moment, le Toledo reste avec 42 points et Calvo Sotelo Puertollano avec 49 points.

Le lendemain, le Toledo sera mesuré avec le Athlétique Albacete, tandis que l’équipe portoricaine jouera son match contre le Marchamalo.

Fiche techniqueTolède:Olmedo, Mansour, César Ortiz, Gomis, Leo Blázquez, Hoyuela (Titi, min 81), Álvaro Antón, Chele, Pituli (Alex Martin, min 64), Rubén Moreno et Esparza (Fran Sabaté, min 17)Calvo Sotelo Puertollano:Ernestas, Mamadou Bah, Ricardo, Manuel, Ribalta, Espinar (George, min 65), Carlos, Juanfri (Luis, min 89), Valdivia, Juanra Pliego (Julio, min 89) et Limon (Sergio, min 75 )Stade:Saut à cheval municipalButs:Juanfri (0-1, min.3), Ernestas (1-1, min.81), Ribalta (1-2, min.87) et Rubén Moreno (2-2, min.90)