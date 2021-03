Toledo reçoit Conquense le dernier jour

29/03/2021 à 22:41 CEST

le Conquête voyage ce mardi à Saut à cheval municipal se mesurer avec Toledo dans leur vingt-deuxième match de la première phase de la troisième division, qui débutera à 20h00.

le Toledo affronte avec optimisme le match de la vingt-deuxième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté les deux derniers matchs contre lui Tarancon hors de son champ et devant le Madridejos dans son fief par 0-1 et 4-0, respectivement. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 10 des 19 matchs joués à ce jour avec un chiffre de 29 buts en faveur et 14 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Conquête a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Illescas lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son classement contre Toledo. À ce jour, sur les 19 matchs que l’équipe a disputés lors de la première phase de la troisième division, elle en a remporté six et ajoute un chiffre de 22 buts encaissés contre 15 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Toledo Il a un bilan de sept victoires et deux défaites en neuf matchs à domicile, des chiffres qui mettent en évidence le potentiel et la sécurité de l’équipe lorsqu’elle joue dans son stade. Aux sorties, le Conquête a un bilan de trois victoires et six défaites en neuf matchs joués, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Toledo ajouter un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Saut à cheval municipal, en fait, les chiffres montrent une défaite et un nul en faveur de la Toledo. De même, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les ConquêteEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière confrontation entre les Toledo et le Conquête Cette compétition s’est déroulée en février 2021 et s’est terminée par un résultat 2-1 en faveur des visiteurs.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par 11 points en faveur de la Toledo. L’équipe de Diego Merino il se classe deuxième avec 33 points sur son tableau de bord. De son côté, l’équipe visiteuse est neuvième avec 22 points.