Tolima et Huachipato atteignent les groupes sud-américains

07/04/2021 à 07:49 CEST

Un insipide Deportivo Cali, qui manquait de créativité, a été écarté de la Copa Sudamericana ce mardi en égalant 0-0 avec Deportes Tolima, qui a battu 3-0 au match aller et a scellé sa qualification pour la phase de groupes.

Au stade Deportivo Cali, dans la ville colombienne de Palmira, les « Azucareros » n’étaient pas profonds et ne pouvaient pas briser la barrière Vinotinto et Oro, qui à chaque fois pouvaient profiter des espaces laissés par leur rival et faisaient beaucoup de dégâts avec l’insaisissable Jaminton Campaz, 20 ans. Précisément lors du premier jeu du match, le jeune a tenté avec un tir à longue distance qui dépassait le but de l’Uruguayen Guillermo de Amores, puis le local a pris le contrôle du ballon mais ne s’est pas approché très près du but adverse.

Le plus clair de Cali est venu à la 33e minute lorsque le latéral Juan Camilo Angulo a pris un tir du bord de la surface qui a dévié sur un rival et s’est écrasé sur le poteau droit du gardien Álvaro Montero.

En seconde période, le jeu a maintenu le même rythme de l’étape initiale, avec les locaux dominant le ballon mais sans faire de mal, et les visiteurs faisant appel à la contre-attaque, où ils ont trouvé à Campaz une pièce déstabilisante qui a pris plusieurs tirs déviés et même envoyé a Le ballon a touché le poteau à la 66e minute. Pour tenter de redresser le cap, l’entraîneur uruguayen de Cali, Alfredo Arias, a envoyé son compatriote Gastón Rodríguez et l’Argentin Franco Torres sur le terrain, mais l’équipe n’a pas pu faire beaucoup de dégâts et est restée face à un adversaire qui a suffi à être un rouleau compresseur au match aller pour entrer dans la phase de groupes.

Le Huachipato se passe au Chili

Avec battu 3-0 Huachipato est devenue la première équipe chilienne à sceller sa qualification pour la phase de groupes de la Copa Sudamericana 2021 après avoir remporté à domicile ce mardi à Sports Antofagasta.

Le premier but est venu à 9 minutes. Le devant Cris Martinez Il a profité d’un deuxième rebond à l’intérieur de la zone d’Antofagasta pour enchaîner une tête basse après avoir dépassé sa marque.

À 67 minutes, après une nette domination locale lors du développement du jeu, il était l’attaquant Walter Mazzanti celui qui a battu le gardien après avoir pris les marques et terminé un tir bas et croisé qui a laissé le gardien Fernando Hurtado sans options.

L’extrême Nicolas Silva, sur le premier ballon qui lui est venu après être entré sur le terrain à la 86e minute, il a marqué le troisième sur son premier but dans le football professionnel.

Avec un 4-0 au total, Huachipato a clôturé la série confortablement en jouant dans son propre peloton, faisant preuve de solidité dans sa dernière ligne et d’une intensité élevée pendant les 90 minutes. Antofagasta, quant à lui, n’a pas eu beaucoup de lumières tout au long de l’engagement, et n’a réussi à coincer son rival qu’à la fin de la première mi-temps avec des balles croisées vers la zone de la surface « Acerero ». À 33 minutes, dans l’une des rares arrivées du visiteur, le milieu de terrain Jason Flores a terminé un tir puissant au deuxième poteau, mais le gardien de but Martín Parra a fait un bon arrêt.

Cerro Largo attrape la cravate

le Cerro Largo réalisé un tirage angoissant contre Peñarol, grâce à un but à la 95e minute d’Enzo Borges, pour sceller le 2-2 dans le match aller de la première phase de la Coupe d’Amérique du Sud et aller tout ou rien au match retour qui se jouera au stade Campeón del Siglo. Dans un match qui a duré plus de 70 minutes, dominé par les visiteurs, qui ont gagné 0-2, Cerro Largo a trouvé un penalty à la 72e minute qui s’est transformé en but et lui a donné vie pour réaliser le tirage au sort final.

La première mi-temps était entièrement de Peñarol, l’équipe locale n’a pratiquement pas touché le ballon et leur rival a marqué le gazon jusqu’à ce que, à 21 ans, une tête du défenseur Fabricio Formiliano a ouvert le compte sur le tableau de bord.

La seconde moitié a commencé avec la même tendance, car vient de commencer David Terans élargi les différences et scellé le 0-2 de Peñarol. Cependant, la fatigue de certains joueurs de l’équipe visiteuse ainsi que des remplacements qui n’ont pas donné les résultats attendus par l’entraîneur Mauricio Larriera ont permis aux locaux de passer à l’action et d’aller de l’avant. De cette façon, après la pénalité convertie à la minute 72 par Mauro estol, Il avait plusieurs situations d’objectifs qu’il n’a pas spécifiées.

Quand tout semblait pencher vers la victoire de Peñarol, le buteur du Cerro Largo Enzo Borges Il a décroché une tête puissante qui a laissé le gardien Kevin Dawson avec rien à faire pour un match nul angoissant à la 95e minute.