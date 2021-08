Tolisso pourrait quitter le Bayern Munich

11/08/2021 à 18:51 CEST

L’embauche de Julian Nagelsmann comme nouvel entraîneur du Bayern Munich pourrait avoir des conséquences pour Corentin Tolisso, et pas entièrement positif. Tel que rapporté par ‘l’Equipe’, le club allemand chercherait une issue pour le milieu de terrain français, qu’il aurait valorisé à 10 millions d’euros, quatre fois moins que ce qu’il avait investi en 2017 lorsqu’il l’avait recruté à Lyon.

L’information de ‘l’Equipe’ indique que les dirigeants du Bayern Munich ont décidé lors d’une réunion du conseil de surveillance de vendre le footballeur le plus rapidement possible, donnant le ‘ok’ à accepter des offres qui atteignent 10 millions d’euros. Les négociations en cours pour renouveler les contrats Kimmich et la demande de Goretzka et Nagelsmann d’amener Marcel Sabitzer aurait été la clé de la décision.

Et c’est que le footballeur encore autrichien de Leipzig aime beaucoup le nouvel entraîneur du Bayern, qui l’a déjà apprécié dans son ancienne étape au club allemand et que espère pouvoir l’embaucher pendant le marché des transferts actuel dans une opération qui tournerait autour de 18 millions d’euros. Si l’incorporation devient effective, et en comptant Nagelsmann lui-même et Dayot Upamecano, ce serait la troisième fois cet été que quelqu’un ferait ses valises à Leipzig et se rendrait à Munich.