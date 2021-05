Tolosa CF gagne 1-2 chez Sodupe

29/05/2021 à 21:17 CEST

le Toulouse joué et gagné 1-2 en tant que visiteur le match de samedi dernier Champ Lorenzo Hurtado de Saratxo. le Sodupe voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Aurrera Ondarroa par un score de 5-0. Concernant l’équipe visiteuse, le Tolosa CF Il venait de gagner 4-0 dans son fief à Ariznabarra lors du dernier match organisé. Avec ce bon résultat, l’équipe toulousaine est deuxième, tandis que le Sodupe il est septième à la fin du duel.

La première moitié de la confrontation a commencé face à face pour lui Sodupe, qui inaugurait le lumineux grâce à un but de Iker à la minute 36, concluant la première période avec le résultat de 1-0.

La deuxième partie de match a débuté de manière favorable pour l’équipe toulousaine, qui a égalisé par un but de Ituarte à la minute 54. Plus tard, l’équipe visiteuse a marqué, qui est revenue avec un but de Zabaleta juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 88, terminant le match avec un score final de 1-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Sodupe a donné accès à Orbegozo, Ormazabal, Markel, Zathon Oui Jimenez pour Iker, Olazabal, Txolo, Égileor Oui Markel, Pendant ce temps, il Toulouse a donné accès à Mikel, Lécea, Zabaleta Oui Mikel Rodri pour Sanchez, Pérou Ruiz, Zubeldia Oui Ander Zubillaga.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs avec un carton jaune, un pour les locaux et deux pour les visiteurs. Au nom des habitants, la carte est allée à Salé et par les visiteurs de Zubeldia Oui Joanes revilla.

Avec ce résultat, le Sodupe reste avec 27 points et Toulouse il monte à 37 points.

Le prochain engagement de la deuxième phase de la troisième division pour le Sodupe est contre lui Urgatzi KK, Pendant ce temps, il Tolosa CF fera face au SCD Durango.

Fiche techniqueSoduper :Alday, Txolo (Markel, min.61), Salado, Egileor (Zatón, min.73), Azcuenaga, Larrea, Rementería, Iker (Orbegozo, min.61), Olazabal (Ormazabal, min.61), Ander Garmendia et Markel (Jimenez, min. 80)Tolosa CF:Markel Agirre, Zubelzu, Zubeldia (Zabaleta, min.61), Ander Zubillaga (Mikel Rodri, min.73), Txusti, Pérou Ruiz (Lecea, min.53), Sánchez (Mikel, min.53), Joanes Revilla, Ituarte , Haimar et AlmandozStade:Champ Lorenzo Hurtado de SaratxoButs:Iker (1-0, min. 36), Ituarte (1-1, min. 54) et Zabaleta (1-2, min. 88)