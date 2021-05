Tolosa CF prend les trois points contre Ariznabarra (4-0)

22/05/2021 à 20:21 CEST

le Toulouse a consolidé une grande victoire après avoir battu 4-0 à Ariznabarra pendant le match joué dans le Berazubi ce samedi. le Tolosa CF est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Lagun Onak par un score de 4-1. Du côté des visiteurs, le Ariznabarra perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre le Aurrera Ondarroa. Avec ce score, l’équipe toulousaine est première, tandis que les visiteurs sont neuvième après la fin de la rencontre.

Le match a commencé de manière favorable pour lui Tolosa CF, qui a tiré le pistolet de départ sur le Berazubi avec un objectif de onze mètres Zubelzu à la 30e minute. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe locale a augmenté, qui s’est distancé en faisant 2-0 grâce à un but de Haimar à la minute 34, terminant ainsi la première période avec un 2-0 dans la lumière.

En seconde période, l’équipe toulousaine a marqué un but, ce qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival avec un but de Txusti à 79 minutes. Ensuite, l’équipe locale a marqué à nouveau, augmentant le score grâce à un but de Pérou Ruiz juste avant le coup de sifflet final, précisément à 85 ans, terminant le match avec un score final de 4-0.

Avec ce résultat, le Toulouse il lui reste 34 points et le Ariznabarra avec 20 points.

Le lendemain, le Tolosa CF jouera contre lui Sodupe loin de chez soi et Ariznabarra jouera son match contre lui Urgatzi KK dans son fief.

Fiche techniqueTolosa CF:Markel Agirre, Ituarte, Joanes Revilla, Txusti, Almandoz, Zubeldia, Sánchez, Ander Zubillaga, Haimar, Lecea et ZubelzuAriznabarra:Guillermo Gonzalez, Valenzuela, Castillo, Hidalgo, Orobio, Euken Herrojo, Riverol, Jon Aizpuru, Ismael, Viana et MoleroStade:BerazubiButs:Zubelzu (1-0, min.30), Haimar (2-0, min.34), Txusti (3-0, min.79) et Peru Ruiz (4-0, min.85)