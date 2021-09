Toluca bat l’Amérique 3-1 et prend les trois points

19/09/2021

Le à 04:30 CEST

Les Toluca a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 3-1 contre lui Amérique ce dimanche dans le Stade Nemesio Diez Riega. Les Toluca Il est arrivé à la rencontre le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Pachuca loin de chez soi (1-2) et l’autre devant Pumas UNAM à domicile (2-1). Du côté de l’équipe visiteuse, le Amérique il venait de battre 2-0 dans son stade à Mazatlán lors du dernier match joué. Après le résultat obtenu, l’équipe à domicile est deuxième, tandis que le Amérique il était le leader de la MX Opening League.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour lui Toluca, qui a créé la lumière avec un objectif de Haret ortega peu de temps après le début du jeu, en particulier à la minute 2. Mais plus tard, le Amérique égalisé le match en portant le score à 1-1 grâce à un but de Henri Martin à la minute 6. L’équipe locale a pris l’avantage grâce à un but de Braian samudio à la 38e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-1.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Toluco, qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son adversaire avec un autre but de Haret ortega, réalisant ainsi un doublé à la 61e minute, terminant le match sur le score de 3-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Toluca a donné accès à Alexis Pedro Canelo, Jorge Torres Nilo et Kevin Castañeda pour Michel Estrada, Braian samudio et Ian González Nieto, Pendant ce temps, il Amérique a donné accès à Emmanuel Aguilera, Mauro Lainez, Fernando Madrigal, Francisco Cordoue et Roger Martinez pour Bruno Valdez, Luis Fernando Fuentes, Pedro Aquino, Miguel Layun et Federico Vinas.

Un total de huit cartons jaunes et deux cartons rouges ont été vus dans le match. De la part des habitants, un jaune admonesté Claudio Baeza, Diégo, Ian González Nieto et Rubens Sambueza, tandis que l’équipe visiteuse sanctionnait Federico Vinas, Bruno Valdez, Sébastien Caceres et Fernando Madrigal. En outre, Claudio Baeza (2 jaune) par le Toluca et Sébastien Caceres (2 jaune) pour le Amérique ils ont été expulsés après avoir vu le carton rouge.

Avec ce résultat, le Toluca et le Amérique ils restent à égalité à 20 points dans la MX Opening League.

Le lendemain, les deux équipes joueront dans leur fief. L’équipe de Toluco le fera contre lui San Luis, Pendant ce temps, il Amérique affrontera le Chivas Guadalajara.