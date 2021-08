Toluca et Mazatlán sont à égalité à deux au stade Nemesio Díez Riega

18/08/2021

Le à 02:45 CEST

Le match qui s’est déroulé ce mercredi au Stade Nemesio Diez Riega et qui a affronté le Toluca et à Mazatlán il s’est terminé par une égalité entre les deux prétendants. Le Toluca Il a affronté le match avec l’intention de tracer son score dans le classement après avoir perdu le dernier match contre le Croix Bleue par un score de 4-0. Du côté des visiteurs, le Mazatlán il a été battu 3-0 lors du dernier match contre lequel il a joué Lion. Avec ce résultat, l’équipe de Toluco est deuxième après la fin du match, tandis que le Mazatlán est cinquième.

La première partie de l’affrontement a commencé d’une excellente façon pour les Toluca, qui a ouvert le score avec un but de Ian González Nieto à 9 minutes. Mais plus tard, l’équipe de canonniers a égalisé le match en établissant 1-1 au moyen d’un but de Camilo Sanvezzo à 33 minutes. Cependant, l’équipe locale a pris l’avantage grâce à un but sur penalty de Rubens Sambueza à la 38e minute. Mazatlán par un but de Alfonso Sanchez juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 44, clôturant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 2-2.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 2-2.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Toluca qui sont entrés dans le jeu étaient Braian samudio, Michel Estrada, Jorge Alejandro Rodriguez Oui Alain Rodriguez remplacement Ian González Nieto, Claudio Baeza, Jorge Torres Nilo Oui Miguel Barbieri, tandis que les changements dans le Mazatlán Ils étaient Roberto Méraz, Giovanni Augusto, Brian Rubio, Jésus Zavala Oui Richard, qui est entré pour remplacer Image de balise Salvador Rodriguez Morales, Sagir David Arce Chavez, Camilo Sanvezzo, Bryan Colula Oui Alfonso Sanchez.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes. Les habitants ont vu l’un d’eux (Miguel Barbieri) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu deux cartes, spécifiquement Gonzalo freitas Oui Nicolas Diaz.

Avec ce résultat, le Toluca obtient 10 points et le Mazatlán avec huit points.