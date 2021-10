Toluca et Querétaro distribuent les points après en avoir tiré un

10/03/2021

Le 10/04/2021 à 04:01 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade Nemesio Diez Riega et qui a affronté le Toluca et à Querétaro il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. Les Toluca est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre Monterrey. Du côté de l’équipe visiteuse, le Querétaro il venait de battre 1-0 dans son fief à Chivas Guadalajara lors du dernier match joué. Après le score, l’équipe à domicile était en quatrième position, tandis que le Querétaro il est resté à la seizième place à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En seconde période est venu le but pour l’équipe de Toluca, qui a débuté sa lumière avec un but de Diego Chavez à la minute 63. Mais plus tard, l’équipe de Querétaro a obtenu le match nul grâce à un but de Jonathan Dos Santos quelques instants avant le coup de sifflet final, à 88, mettant ainsi fin à la confrontation sur le score de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Toluca a donné accès à Diego Chavez, Antonio Ríos et Michael Estrada pour Braian samudio, José Vazquez et Ian González Nieto, Pendant ce temps, il Querétaro a donné accès à Nicolas Sosa, David Cabrera, Areli Betsiel Hernandez Huerta, Juan Pablo Meza et Raul Torres pour Bryan Olivera Calvo, Kevin Escamilla, Erik Vera Franco, Omar Mendoza et Kévin Balanta.

L’arbitre a réprimandé Braian samudio, José Vazquez et Rubens Sambueza par le Toluca déjà Bryan Olivera Calvo et Erik Vera Franco par l’équipe de Querétaro.

Avec cette cravate, le Toluca il s’est placé à la quatrième position du tableau avec 20 points, en position de classement pour une place de playoff par le championnat. Pour sa part, Querétaro avec ce point, il était en seizième position avec neuf points à la fin du match.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Chivas Guadalajara, Pendant ce temps, il Querétaro jouera contre lui Tijuana.