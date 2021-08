Toluca prend les trois points contre Tijuana (0-2)

in

08/07/2021

Le à 08h30 CEST

Le Toluca joué et gagné 0-2 en tant que visiteur lors du match de samedi dernier dans le Stade chaud. Le Tijuana Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Lion par un score de 2-1. Pour sa part, Toluca gagné lors de ses deux derniers matches de compétition contre lui Tigres de l’UANL dans son stade et le FC Juárez à l’extérieur, 3-1 et 1-3 respectivement. Avec ce bon résultat, l’équipe Toluco est deuxième, tandis que le Tijuana Il est seizième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Toluca, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Rubens Sambueza à la 11e minute, terminant la première mi-temps sur un score de 0-1.

Dans la seconde mi-temps, la chance est venue pour l’équipe visiteuse, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Raul López à 80 minutes. Finalement, le match s’est terminé par un 0-2 à la lumière.

Le technicien de la Tijuana, Robert Siboldi, a donné accès au champ à Mauro Manotas, Fidel Martinez, Eric Castillo, Edgar Lopez Oui Sébastien Yanez remplacement Miguel Sansores, Christian ortiz, Jordi Cortizo, Rivera chrétienne Oui Eduardo Troisième, tandis que de la part du Toluca, Hernan Cristante remplacé Braian samudio, Oscar Vanegas, Antonio Ríos Oui Jorge Alejandro Rodriguez pour Michel Estrada, Miguel Barbieri, Claudio Baeza Oui Kevin Castañeda.

L’arbitre a décidé de mettre en garde six joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Eduardo Troisième, Victor Guzman Olmedo Oui Yonatthan rak et par le Toluca admonesté Claudio Baeza, Kevin Castañeda Oui Oscar Vanegas.

Avec ce résultat, le Tijuana reste à zéro point et le Toluca il monte à six points.

Au tour suivant de l’Ouverture MX League, les deux Toluca comme lui Tijuana jouera un nouveau match à l’extérieur contre lui Croix Bleue et le FC Juárez respectivement.