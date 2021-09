Toluca quitte Pachuca sans ajouter de points (1-2)

14/09/21

Act à 12:16 CEST

Les Toluca a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-2 contre lui Pachuca ce mardi dans le Stade Miguel Hidalgo. Les Pachuca est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel organisé contre le Croix Bleue. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Toluca Il venait de battre 2-1 dans son stade à Pumas UNAM lors du dernier match disputé. Après le match, l’équipe Pachuqueño est treizième, tandis que le Toluca il est deuxième à la fin du match.

La première partie de l’affrontement a commencé d’une manière favorable pour le Pachuca, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Kévin Alvarez à la 14e minute. Toluca avec un objectif de Ian González Nieto à la 33e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec un 1-1 à la lumière.

En seconde période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a tourné la tache grâce à un but de Diégo au bord de la fin, en 89, terminant le match sur le score de 1-2.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Pachuca qui sont entrés dans le jeu étaient Oscar Murillo, Antonio Figueroa, Roberto de la rose, Victor Guzman et Ismaël Sosa remplacement Miguel Herrera, Jorge Hernandez, Avilés Hurtado, Luis Chavez et Nicolas Ibañez, tandis que les changements dans le Toluca Ils étaient Diégo, Kevin Castañeda, Michel Estrada et Diego Chavez, qui est entré pour remplacer Jorge Alejandro Rodriguez, Felipe Pardo, Braian samudio et Ian González Nieto.

L’arbitre a réprimandé Miguel Herrera et Yairo Moreno par le Pachuca déjà Haret ortega par l’équipe de Toluca.

Avec ce résultat, le Pachuca il reste sept points et le Toluca obtient 17 points après avoir remporté le match.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la Ligue d’Ouverture MX : le Pachuca tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Chivas Guadalajara loin de chez eux, tandis que le Toluca jouera dans son fief contre lui Amérique.