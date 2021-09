Toluca reçoit l’Amérique dans son fief

18/09/21

Le à 02:30 CEST

Les Amérique voyage ce dimanche à Stade Nemesio Diez Riega se mesurer avec Toluca dans sa neuvième manche de la MX Opening League, qui débutera à 2h00.

Les Toluca affronte avec optimisme le match de la neuvième journée après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition contre lui Pachuca hors de son terrain (1-2) et contre lui Pumas UNAM dans son domaine (2-1). Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté cinq des huit matchs disputés à ce jour.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Amérique vient de battre à domicile 2-0 dans le stade aztèque, avec tant de Fernando Madrigal et Allvaro Fidalgo contre Mazatlán lors du dernier match joué, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de la Toluca. À ce jour, sur les huit matchs que l’équipe a disputés dans la MX Opening League, elle en a remporté six.

En référence aux résultats en tant que local, le Toluca a gagné deux fois et a fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui parlent positivement du groupe de Hernan Cristante quand il joue dans son stade. A la maison, le Amérique Ils ont gagné deux fois et ont fait match nul deux fois lors de leurs quatre matchs jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe qui marque généralement des points à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au domicile de TolucaEn fait, les chiffres montrent six défaites et six nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière fois que les deux équipes ont participé à ce tournoi, c’était en avril 2021 et le match s’est terminé sur un résultat de 3-1 en faveur des locaux.