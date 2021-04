Toluca reçoit l’Amérique

25/04/2021

le Amérique visitez ce lundi pour Stade Nemesio Díez Riega se mesurer avec Toluca lors de sa seizième manche de la Liga MX de Clausura, qui débutera à 0h30.

le Toluca Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au seizième jour après avoir perdu le dernier match contre le Santos Laguna par un score de 3-1. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté cinq des 15 matchs joués à ce jour.

Pour sa part, Amérique a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Croix Bleue lors de son dernier match, il vient donc au match avec la prétention de garder les trois points cette fois. Sur les 15 matchs qu’il a disputés cette saison de la Liga MX de Clausura, le Amérique il en a remporté 11.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Toluca il a gagné quatre fois, a été battu deux fois et a fait match nul deux fois en huit matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. À la maison, le Amérique ils ont gagné quatre fois et perdu deux fois au cours de leurs sept matchs joués, ce qui en fait un bon joueur en tant qu’outsider.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade Nemesio Díez Riega, en fait, les chiffres montrent 10 victoires, six défaites et six nuls en faveur de la Toluca. Le dernier match entre Toluca et le Amérique Ce tournoi a eu lieu en septembre 2020 et s’est conclu par un match nul 1-1.