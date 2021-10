Toluca reçoit Querétaro dans son fief

in

10/02/2021

Le à 19:16 CEST

Les Toluca reçoit ce dimanche à 19h00 la visite du Querétaro dans le Stade Nemesio Diez Riega lors de son douzième match en Liga MX de Apertura.

Les Toluca attend avec impatience de récupérer des points dans le match correspondant à la douzième journée après avoir perdu son dernier match contre lui Monterrey par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 10 matches disputés à ce jour.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Querétaro a été imposé à Chivas Guadalajara 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Jonathan Dos Santos, alors il espère répéter le résultat, maintenant dans le fief de la Toluca. À ce jour, sur les 10 matchs que l’équipe a disputés dans la MX Opening League, elle en a remporté deux.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Toluca ils ont gagné trois fois et fait match nul une fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe très difficile à battre à domicile. Dans le rôle de visiteur, le Querétaro Il a été battu trois fois et a fait match nul deux fois en cinq matchs jusqu’à présent, il devra donc tout donner au stade de la Toluca pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade Nemesio Diez Riega et le bilan est de quatre défaites et quatre nuls en faveur de la Toluca. La dernière fois que ces équipes se sont rencontrées dans la compétition, c’était en janvier 2021 et le match s’est terminé sur un score de 3-1 en faveur de la Toluca.