Toluca remporte la victoire à domicile face aux Pumas UNAM (2-1)

29/08/2021

Le à 21h30 CEST

Les Toluca a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Pumas UNAM ce dimanche dans le Stade Nemesio Diez Riega. Les Toluca Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier duel joué contre le Atlas Guadalajara. Du côté des visiteurs, le Pumas UNAM est venu de battre 2-0 à domicile à Puebla lors du dernier match disputé. Avec ce résultat, l’équipe de Toluco est troisième, tandis que le Pumas UNAM Il est quinzième après la fin du match.

Le match a commencé de manière favorable pour lui Pumas UNAM, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but à onze mètres de Juan Dinenno dans la minute 8. Mais plus tard, le Toluca à la 19e minute, il a égalisé grâce à un but de Rubens Sambueza, concluant la première période avec le résultat de 1-1.

Après la mi-course du match, en seconde mi-temps est venu le but de l’équipe de Toluca, qui a tourné le tableau d’affichage grâce à un but de Alexis Pedro Canelo à la 70e minute, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 2-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Toluca a donné accès à Braian samudio, Diégo, Diego Chavez, Oscar Vanegas et Rodrigo Salinas pour Kévin Castaneda, Jorge Alejandro Rodriguez, Claudio Baeza, Miguel Barbieri et Raul López, Pendant ce temps, il Pumas UNAM a donné accès à Higor Meritao, Washington Corozo, ange garcia et Amaury García Moreno pour Marco Garcia, Image de balise Gabriel Torres, Sébastien Saucedo et Image de balise Leonel Lopez Gonzalez.

Au cours des 90 minutes de la réunion, un total de huit cartes ont été vues. Par le Toluca l’arbitre sanctionné de jaune pour Raul López, Diégo, Alexis Pedro Canelo et Luis Garcia, tandis que dans l’équipe de Coyoacanense il a réprimandé Image de balise Leonel Lopez Gonzalez et ange garcia et avec du rouge à ange garcia (2 jaune) et Alain Mozo.

Avec cette victoire, le Toluca parvient à remonter à 14 points et reste dans l’accès à une place qualificative pour le titre, tandis que le Pumas UNAM continuer avec cinq points.

Le prochain engagement de la Liga MX de Apertura pour le Toluca est contre lui Pachuca, Pendant ce temps, il Pumas UNAM affrontera le Chivas Guadalajara.