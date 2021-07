Tom Araya de Slayer en vedette dans la vidéo “Signature Series Spotlight” d’Esp Guitars

TUEUR bassiste/chanteur Tom Araya est présenté dans une nouvelle vidéo “Signature Series Spotlight” de Guitares ESP. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Guitares ESP a inclus le message suivant avec le Youtube sortie de la vidéo : “En tant qu’imposant bassiste, auteur-compositeur et chanteur des légendes du thrash metal TUEUR, Tom Araya commande toute la scène. Ses basses signature se caractérisent par une forme de corps élégante et une sonorité colossale, et incarnent TUEURest un son agressif et impitoyable.”

Août dernier, Kerry roila femme de a dit qu’il n’y aurait jamais de TUEUR réunion.

Ayesha roi abattu la possibilité de son mari et Araya partager à nouveau la scène sous le TUEUR bannière tout en répondant à un fan sur Instagram.

Après Ayesha a partagé trois photos de Kerry tenant leur chat en diaporama Instagram post, un fan a écrit: “Non À M, Non SLAYER Kerry. Arrêter de penser TUEUR sans @tomarayaofficial”. Ayesha puis a répondu: “ne vous inquiétez pas, ils ne seront jamais TUEUR de nouveau! Vous pouvez dormir tranquille”.

TUEUR a joué le dernier spectacle de sa tournée d’adieu en novembre 2019 au Forum de Los Angeles. Un jour après, Ayesha roi a déclaré qu’il n’y avait “aucune chance en enfer” que les icônes du thrash metal se réunissent pour d’autres apparitions en direct.

TUEURLa dernière tournée mondiale de a commencé le 10 mai 2018 avec l’intention du groupe de jouer autant d’endroits que possible, pour permettre aux fans d’en voir une dernière TUEUR montrer et dire au revoir. Au moment où la randonnée de 18 mois s’est terminée au Forum, le groupe avait terminé sept étapes de la tournée ainsi qu’une série de grands festivals d’été ponctuels, donnant plus de 140 spectacles dans 30 pays et 40 États américains.

Araya a parlé de sa possible retraite dans une interview de 2016 avec Fil audio. Il a déclaré : “A 35 ans, il est temps de toucher ma pension. [Laughs] C’est un changement de carrière. » Il a poursuivi : « Je suis reconnaissant que nous soyons là depuis 35 ans ; c’est vraiment long. Alors, oui, pour moi, ça l’est. Parce que quand on a commencé, tout était super, parce que tu es jeune et invincible. Et puis il y a eu un moment où je suis devenu un père de famille, et j’ai eu du mal à faire des allers-retours. Et maintenant, à ce stade, au niveau où nous sommes maintenant, je peux le faire ; Je peux rentrer chez moi quand je veux, les jours de congé, et passer du temps avec ma famille, ce que je n’ai pas pu faire quand [my kids] grandissaient. Maintenant, ils sont à la fois plus âgés et matures. Alors maintenant, j’en profite.” Araya a ajouté: “Ouais, il devient de plus en plus difficile de reprendre la route. 35 ans, c’est long.”

À M a également révélé une autre raison de sa diminution du plaisir de la vie en tournée. Il a déclaré: “Il y a des choses qui se sont passées dans ma vie qui m’ont fait changer ma façon de jouer en tant que bassiste. J’ai subi une opération au cou, donc je ne peux plus headbanger. Et c’était une grande partie de ce que j’aimais faire ce que je fais — chanter et faire du headbang. J’ai aimé savoir que j’étais l’un des putains de badass headbangers. Cela a joué un grand rôle. Maintenant, je groove juste avec la musique, ce qui est cool, parce que je groove avec la musique et la sensation des chansons, donc ça a un peu changé pour moi.”



