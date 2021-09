Tom Aspinall en larmes après la victoire de Performance of the Night, tandis que Molly McCann célèbre 36 000 £ supplémentaires pour Fight of the Night en tant que star britannique à Las Vegas

Ce fut une soirée énorme pour les Britanniques à l’UFC Fight Night 191 avec trois sur quatre remportant de grandes victoires.

Et ils avaient tous encore plus à célébrer après leurs triomphes.

Tom Aspinall a remporté une superbe victoire

Tom Aspinall, né à Salford, un poids lourd très apprécié, faisait partie du co-événement principal alors qu’il combattait Serghi Spivac.

Et il a réussi à obtenir un TKO au premier tour avec un excellent mouvement qui l’a vu poser un coude sur son adversaire pour terminer l’affrontement.

La victoire rapide lui a permis de remettre «Performance of the Night» à Las Vegas et on pouvait dire que les 50 000 $ supplémentaires (36 000 £) signifiaient beaucoup pour lui.

Aspinall a fondu en larmes en apprenant la nouvelle après une fiche de 4-0 à l’UFC.

Molly McCann a également fait une brillante démonstration la nuit

Aspinall n’était pas le seul sur la lune avec un bonus.

McCann, née à Liverpool, a attrapé «Fight of the Night» pour son affrontement avec Ji Yeon Kim.

McCann a gagné par décision unanime après trois tours, mais ce fut tout un choc et la star des poids mouches, qui a maintenant une fiche de 4-3 à l’UFC, a fait le show.

Il y avait aussi le soutien public de Tony Bellew, un autre fan d’Everton.

Bellew a félicité McCann pour sa victoire

Pour ne pas être en reste, Paddy Pimblett a également décroché un bonus de « Performance de la nuit ».

Lors de ses débuts à l’UFC, le Liverpudlian, à l’instar d’Aspinall, a remporté une victoire au premier tour.

Il est sorti victorieux en frappant Luigi Vendramini avec une énorme rafale de coups de poing.

Ce fut certainement une soirée amusante pour ces trois-là – espérons simplement qu’ils dépenseront judicieusement leur argent à Las Vegas !

Pimblett a rejoint McCann après le combat pour poser pour des photos

