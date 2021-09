Tom Bergeron annonce le prochain concert d’accueil après le licenciement de “Danse avec les stars”

Tom Bergeron dévoile son prochain grand changement de carrière! Plus d’un an après son licenciement et celui d’Erin Andrews de Dancing With the Stars, Bergeron s’apprête à accueillir une nouvelle version de Tic-Tac-Dough qui est en préparation à NBCUniversal. Bergeron et ancienne Roue de la Fortune et du Péril ! Le producteur exécutif Harry Friedman s’est associé au projet, rapporte Deadline.

Basé sur le jeu classique de morpion, les concurrents de Tic-Tac-Dough répondent à des questions dans diverses catégories afin de mettre un X ou un O sur le plateau. Le jeu télévisé n’est pas entièrement nouveau; il a commencé sur NBC et a diffusé des versions de jour et aux heures de grande écoute de 1956 à 1959 jusqu’à ce qu’il passe à CBS pour une diffusion aux heures de grande écoute en 1978 et plus tard une diffusion syndiquée jusqu’en 1986. Une deuxième série syndiquée a été produite en 1990.

Bergeron taquine son retour à la télévision depuis quelques mois. Deadline rapporte qu’il a filmé le pilote de Tic-Tac-Dough au cours de l’été. Il a déclaré sur le podcast de Bob Saget qu’il attendait de savoir si l’émission avait le feu vert. “Nous entendons, comme on le fait à Hollywood, qu’il y a un” grand buzz “, mais je suis un habitant de la Nouvelle-Angleterre, donc ce n’est pas réel tant que ce n’est pas réel”, a-t-il déclaré. “C’était un bon signe qu’une autre émission de NBC ait appelé et m’ait demandé si je serais disponible pour venir faire une apparition.”

Il a ajouté qu’il était ravi de travailler avec Friedman, qui a pris sa retraite en tant que producteur exécutif de Wheel of Fortune et Jeopardy ! en mai 2020. “La chose la plus agréable pour moi, c’est que je travaille avec Harry Friedman. Ce qui était amusant pour moi, c’était de remonter sur scène et de savoir que c’était toujours amusant et de savoir que je pouvais encore briser l’équipe. C’est important pour moi que l’environnement soit bon pour tout le monde. Nous avons tourné un lundi et un mardi en juin, et la meilleure réponse que j’ai eue a été lorsque je suis retourné à ma voiture et que l’un des jeunes assistants de production est venu me voir et m’a dit , ‘Tout le monde s’amuse tellement et c’est un lundi.’ C’est le meilleur.”

“À ce stade particulier de ma carrière, je cherche juste à passer un bon moment”, a-t-il ajouté. “Je n’ai plus besoin d’héberger quoi que ce soit – la seule raison pour laquelle j’ai accepté ce projet particulier était à cause de qui est venu et m’a demandé. Quand Harry Friedman se présente, qui est l’Obi-Wan Kenobi de ce genre, et il est excité par ça, c’est un argument persuasif.”