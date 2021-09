Tom Bergeron confirme qu’il a été « viré » de la série ABC

Plus d’un an après l’annonce de sa sortie de la série, Tom Bergeron parle de son passage à Danse avec les stars. Une semaine avant la première de la saison 30, Bergeron a tweeté qu’il était l’invité du podcast de Bob Saget. Son tweet a incité l’un de ses fans à lui poser des questions sur son passage à DWTS, et il a répondu en confirmant qu’il avait été licencié de l’émission.

Après que Bergeron ait tweeté à propos de son apparition dans le podcast, un fan a demandé pourquoi il avait quitté DWTS. Ils ont écrit qu’ils ne regarderaient pas jusqu’à son retour et ont ajouté : “Je suis sûr que je ne suis pas le seul à vouloir que vous reveniez.” En réponse, Bergeron a déclaré que la décision de quitter la série ne lui appartenait pas. Il a écrit qu’il “a dû partir”. L’ancien animateur a ajouté qu’il serait un peu “gênant” si une personne restait sur son lieu de travail après avoir été “licenciée”.

Je devais partir. C’est vraiment gênant si on reste dans les parages après avoir été viré 😉 – Tom Bergeron (@Tom_Bergeron) 13 septembre 2021

Bergeron a choqué les fans en juillet 2020 lorsqu’il a annoncé sur Twitter qu’il avait été licencié de l’émission. À l’époque, il avait écrit qu’il venait d’être “juste informé” que DWTS “continuerait sans” lui. Il a expliqué: “Ce fut une course incroyable de 15 ans et le cadeau le plus inattendu de ma carrière. Je suis reconnaissant pour cela et pour les amitiés de longue date qui se sont tissées.” La nouvelle a été un grand choc pour les fans étant donné que Bergeron était à la tête de l’émission depuis le tout premier épisode. Pour ajouter à la nouvelle surprenante, il a également été rapporté que la co-animatrice de Bergeron, Erin Andrews, avait été licenciée.

Peu de temps après l’annonce des licenciements de Bergeron et Andrews, il a été rapporté que Tyra Banks avait été embauchée pour être l’unique animatrice de l’émission. Elle a également été amenée en tant que productrice exécutive. Banks a publié une déclaration sur la nouvelle, expliquant qu’elle était fan de DWTS depuis le début et qu’elle était ravie de devenir la nouvelle animatrice. Elle a déclaré: “Le plaisir mêlé d’émotion brute, de voir des célébrités dépasser leurs zones de confort, les performances de danse grésillantes… et je suis ravi de continuer l’héritage et de mettre mes chapeaux de producteur exécutif et d’animateur.”