Tom Bergeron a pesé sur les récents commentaires de George Takei à propos du vol spatial de William Shatner, et l’ancien Dancing With The Stars dit qu’il pense que Takei devrait « avoir une belle vie ». Lors d’une apparition dans l’émission de radio Morning Buzz, Bergeron a jeté une ombre directe sur l’acteur de Star Trek, en disant: « C’était une émission qui n’était pas diffusée en 69. Je comprends que lors des conventions, ils vous font penser que vous êtes la star , mais vous ne l’étiez pas. » Il a ensuite proposé une interprétation de la querelle de longue date entre Takei et Shatner, en disant à propos du premier: « Quand vous rongez une pilule amère pendant 40 ans, elle vous coince les dents. »

Takei a joué le célèbre barreur Hikaru Sulu dans la série télévisée et les films originaux de Star Trek, face à Shatner, 90 ans, dans le rôle du capitaine Kirk. Mercredi, Shatner a effectué un court voyage dans l’espace à bord d’une navette conçue et construite par Blue Origin, la société spatiale de Jeff Bezos. Peu de temps après le vol de Shatner, Page Six a rapporté que Takei a offert ses réflexions sur le vol de Shatner, tout en parlant au public de sa nouvelle pièce, intitulée Pensées d’un homme de couleur. « Il va hardiment là où d’autres sont allés auparavant. C’est un cobaye, il a 90 ans, et il est important de savoir ce qui se passe », a déclaré Takei.

« Donc, 90 ans va montrer beaucoup plus sur l’usure du corps humain, donc ce sera un bon spécimen à étudier », a-t-il poursuivi. « Bien qu’il ne soit pas le spécimen le plus apte de 90 ans, ce sera donc un spécimen inapte! » Il a été noté que le ton de Takei pouvait être considéré comme une plaisanterie ludique, bien que Cinema Blend ait précédemment souligné que lui et Shatner ont maintenu une querelle au fil des ans, bien qu’il semble y avoir peu d’explications sur ce qui l’a déclenchée.

Notamment, Takei n’était pas la seule personne de haut niveau à commenter le vol spatial de Shatner, car le prince William de Grande-Bretagne a également fait des commentaires indirects. Après le vol de Shatner, William s’est assis pour une conversation avec le journal télévisé de la BBC et a expliqué sa position. « Nous avons besoin de certains des plus grands cerveaux et esprits du monde déterminés à essayer de réparer cette planète, pas à essayer de trouver le prochain endroit où aller vivre », a-t-il déclaré. Shatner a répondu à William en disant: « C’est un homme adorable, doux et instruit, mais il a une mauvaise idée. »