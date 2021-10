Plus d’un an après son licenciement, l’ancien animateur de Danse avec les stars, Tom Bergeron, parle de ses derniers jours au concours de danse ABC. Bergeron, ainsi que la co-animatrice Erin Andrews, ont été retirés de la série en juillet 2020 alors que le réseau cherchait à « se lancer dans une nouvelle direction créative » avec la série de longue date, que Bergeron avait hébergée depuis sa création en 2005. Comme son le temps sur DWTS touchait à sa fin, cependant, Bergeron a admis que c’était devenu une expérience « désagréable ».

Réfléchissant à sa sortie abrupte de la série lors d’une récente apparition sur le podcast Here for You de Bob Saget, Bergeron a révélé que « la série que j’ai quittée n’était pas la série que j’aimais », expliquant qu’à la fin de la saison 28, son dernier saison avant que Tyra Banks ne devienne l’hôte, il « savait en quelque sorte » qu’ABC se préparait à le laisser partir. Bergeron a déclaré qu’il était si confiant dans cette conviction qu’il « a sorti de ma loge tout ce que je voulais vraiment ». Il a ajouté qu’il « n’était pas surpris que ce soit ma dernière saison, donc il n’y a pas eu de période bleue. En fait, je pense qu’Erin et moi nous sommes plus amusés à être virés que pratiquement n’importe qui. »

Bien que Bergeron ait déclaré que son expérience globale d’animation de Danse avec les stars était positive, les changements de personnel au cours des dernières années ont conduit à des conflits et, en fin de compte, il n’a pas été d’accord avec les producteurs sur la meilleure façon de présenter le spectacle. Bergeron a expliqué qu’en coulisses, ils « étaient en quelque sorte des coups de tête ».

« Ils ont le droit de faire le spectacle de la manière qu’ils pensent être la meilleure. Et donc je repense au temps que j’ai passé là-bas avec une très grande tendresse pour la grande majorité », a poursuivi Bergeron. « Et il y a aussi des gens dans l’émission qui me tiennent toujours à cœur, et je veux qu’ils aient une longue carrière. Je veux que les gens continuent de le regarder, de les soutenir et de comprendre que, bien sûr, c’est différent. Mais, vous savez, il y a encore des gens très talentueux qui allaient être sur vos écrans. »

Alors que Danse avec les stars poursuit sa deuxième saison sans Bergeron comme animateur, avec de nouveaux épisodes diffusés les lundis à 20 h HE sur ABC, Bergeron poursuit sa carrière. Bien que les fans demandent toujours au réseau de le ramener en tant qu’hôte, Bergeron a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait pas l’intention de revenir à DWTS. Au lieu de cela, il décroche d’autres rôles, annonçant en septembre qu’il allait accueillir une nouvelle version de Tic-Tac-Dough qui est en préparation chez NBCUniversal. Bergeron et ancienne Roue de la Fortune et du Péril ! le producteur exécutif Harry Friedman s’est associé au projet.