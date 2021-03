Tom Bergeron et Erin Andrews se réunissent 8 mois après les licenciements de DWTS

Donnons-leur de quoi parler! Tom Bergeron et Erin Andrews réunis huit mois après avoir été renvoyés de Danser avec les étoiles.

« Réunis et ça fait du bien avec @erinandrews », le premier Vidéos sur la maison les plus drôles d’Amérique l’hôte, 65 ans, a écrit via Instagram le jeudi 18 mars, à côté d’une photo de lui-même et du sportif de 42 ans, buvant des cocktails dans un restaurant.

Andrews a republié la photo sur son compte Instagram, où elle a taquiné que les anciens collègues planifiaient peut-être un nouveau projet ensemble. «Toujours quelque chose en cours», a-t-elle sous-titré son message.

Et les indices ne se sont pas arrêtés là. Après que Bergeron ait mis en ligne un selfie de la paire à l’extérieur, les bras enroulés l’un autour de l’autre – qu’il a sous-titré: «Cette réunion mérite un autre message» – le NFL sur Fox Un journaliste de la ligne de touche a laissé tomber trois emojis au champagne dans la section des commentaires, suggérant qu’ils célébraient peut-être quelque chose. «Je t’aime», a-t-elle ajouté.

DWTS les producteurs ont supprimé les personnalités de la télévision en juillet 2020 et les ont remplacées par Tyra Banks avant la saison 29. Bergeron a tweeté au moment où il était « juste informé que @DancingABC continuerait sans moi », tandis qu’Andrews a écrit qu’elle « chérirait toujours mes journées sur ce plateau. »

Après l’annonce de la nouvelle, ABC et BBC Studios ont déclaré dans un communiqué conjoint qu’ils s’embarquaient «dans une nouvelle direction créative», une décision qui a surpris l’ancien correspondant d’ESPN.

« C’était une surprise. J’ai reçu un appel téléphonique », a-t-elle dit Supplémentaire en septembre 2020. «J’ai répondu au téléphone. Je me suis dit: ‘Ce n’est pas bon.’ »

De nombreux DWTS les fans et les membres de la distribution ont été scandalisés par cette décision, obligeant le producteur exécutif Andrew Llinares pour offrir une explication sur les départs soudains des cohôtes de longue date.

«Je pense que tout est question d’évolution. Je pense que toute émission comme celle-ci qui a eu lieu sur de nombreuses saisons doit continuer à évoluer », a-t-il déclaré aux journalistes lors du panel VirtuFall d’ABC en septembre 2020.« Je pense que changer l’hôte était une question d’évolution. Il s’agissait de rendre le spectacle frais, de le faire sentir nouveau [and making] il touche peut-être un nouveau public ainsi que le public qui est là depuis des années.

Llinares a continué à féliciter Banks, 47 ans, pour «avoir fait un travail incroyable et incroyable» et avoir apporté «une nouvelle vie à tout».

Bergeron avait accueilli le concours de danse depuis sa création en 2005. Andrews, quant à lui, a participé à la saison 10 avec Maksim Chmerkovskiy en 2010 avant de devenir cohôte quatre ans plus tard.

